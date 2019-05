Max tar upp kampen med hajpade Beyond Meat - lanserar "blödande" veganburgare

Vegantrenden växer sig allt starkare och allra tydligast i hamburgerbranschen där kampen om de nya "blödande" burgarna nu hårdnar ytterligare när svenska pionjären Max utmanar Bill Gates-stöttade Beyond Meat och de andra internationella uppstickarna.

Max Hamburgare har länge varit en förgrundsfigur för hållbarhetstänkande i snabbmatsbranschen.

Redan 2008 började hamburgerkedjan att klimatkompensera för sina produkter. Och för nästan ett år sedan inleddes en satsning för att göra företaget klimatpositivt - det vill säga att binda mer koldioxid än de släpper ut.

Samtidigt har Max jobbat aktivt med att förändra sin meny och erbjuda hållbar, god mat. Det berättar chefskocken Jonas Mårtensson, när vi svänger förbi provköket i Stockholm för att prata om den senaste innovationen Max Delifresh Plant Beef.

Max har som mål att 50 procent av sålda måltider 2022 ska vara annat än rött kött. Idag ligger försäljningen på närmare 40 procent - och nu hoppas de att den nya burgaren ska kunna ta dem dit.

Den veganska burgaren är gjord av soja- och veteprotein och har en biffliknande textur och smak. Vegetariska ”blödande hamburgare”, som Beyond Meats ”Beyond Burger” eller Impossible Burger, finns redan på marknaden. Beyond Meat börsnoterades nyligen i New York och värderas till dryga 4 miljarder dollar.

”Det pågår ett paradigmskifte, där det är aktuellt med bra vegetariska produkter för alla. Vi vill synliggöra och visa att det finns flera valmöjligheter, som kunderna får göra själva. Det finns inga pekpinnar. Utan vi vill öppna upp för alla att kunna gilla vegetariskt, att alla ska kunna justera sitt eget köttintag”, säger *Jonas Mårtensson*.

Arbetet med ett växtbaserat köttsubstitut inleddes i samband med lanseringen av Max Green-familj 2016. Satsningen visade sig vara lönsam.

”Målet var att leda och att andra skulle komma efter. Sedan vi lanserade Green-familjen har antalet kunder ökat med 20 procent. Och andra kedjor har börjat kopiera oss”, berättar Claes Petersson, vice vd och innovations- och utvecklingschef på Max sedan ett halvår.

Han ser positivt på den ökande konkurrensen bland snabbmatskedjorna om hållbara menyer och är stolt över att Max går i bräschen.

”Vi behöver många olika krafter för att lyckas med klimatutmaningarna, men företagare är en otroligt viktig del. Och företagare i sin tur måste hitta sin egen väg till hållbarhet, så att det blir en del av kärnan i verksamheten”.

Han påpekar att Max ur ett globalt perspektiv i och för sig inte är så stora, men att det viktigaste för klimatet är att inspirera andra.

"Det är först då vi kan få effekt. Ur den synpunkten är det såklart bra att flera stora restauranger och företag påbörjar ett skifte och en omställning. Det är vad vi måste göra - om vi ska klara av de globala hållbarhetsmålet och Parisavtalet.”

Vem är framtidens konsument?

”Någon som vill ha god mat. Min generation har vuxit upp med rött kött. Idag är vegetarisk mat en trend, något nytt. Men om några år tror jag att det inte kommer spela så stor roll varifrån proteinet kommer ifrån. Då kommer det att finnas tillräckligt många alternativ för att man ska kunna äta bara för att det är gott.”

Och de nya burgarna då? Hur smakar dom?

Jo, de smakar väldigt likt kött. Gott tuggmotstånd och ingen egentlig smak utan den gifte sig med resten av burgaren. De kändes köttiga och var lätt rosafärgade, av rödbetor, inte direkt blödande "rare".

