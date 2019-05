Amazon kopierar Supreme i ny modesatsning

Med små och tidsbegränsade kollektioner vill e-handelsjätten bryta sig in på modemarknaden.

Genom modeinitiativet The Drop, som aviserades under onsdagen, ska e-handelsjätten sälja kollektioner som kommer att finnas tillgängliga under endast 30 timmar och tillverkas "on-demand", sida vid sida med plagg som inte är tidsbegränsade, skriver Business Insider.

Kläderna kommer, enligt Amazon, att vara "street-style"-inspirerade och tas fram i samarbete med influencers.

Både namnet och innehållet för tankarna till det amerikanska streetwear-märket Supreme vars framgångsrika 'drop'-strategi har lett till en mångmiljardvärdering.

'Drops' innebär frekventa men små lanseringar av plagg, ofta varje vecka och i mycket begränsad upplaga.

I fallet med The Drop kommer plaggen endast att finnas tillgängliga via bolagets hemsida och mobilapp, men säljas globalt. Precis som hos Supreme kommer nya plagg från The Drop att aviseras genom en mejllista.

