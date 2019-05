Splinternet: ”Riskerar mynna ut i ett långvarigt handels- och techkrig”

Analytiker hävdar att Kinas nyvunna kapacitet inom IT borgar för att vi nu går mot en uppdelning av internet - ett ”splinternet”.

Kinesiska Huaweis kapacitet att utveckla egna mjukvaror, operativsystem och hårdvarukomponenter bör inte underskattas, sade bolagets grundare Ren Zhengfei till statliga tv-kanalen CCTV. Det är något Financial Times kolumnist Rana Foroohar skriver under på i podcasten The Daily News Briefing.

Läs även: Huawei-grundaren: ”amerikanska politiker underskattar vår styrka”

”USA och Kina utvecklar just nu väldigt olika ekosystem. Googles eventuella intåg i Kina har varit ett samtalsämne i techvärlden under en tid nu, delvis på grund av att många tycker att Google och Kina utför förgrundsfigurerna vad gäller framtidens artificiella intelligens och big data”, sade hon.

Splittringen mellan Kina och amerikanska techbolag som Google och Facebook har dock konstaterats under lång tid och kommit i skymundan av den mer aktuella konfliktlinjen mellan USA och Huawei.

Google har ingen verksamhet i landet och utvecklingsprojekt har avbrutits. Mot slutet av 2018, i en kommentar till det insomnade Kinaprojektet ”Dragonfly”, konstaterade moderbolaget Alphabets vd Sundar Pichai att han inte skulle kunna se sig själv i spegeln om Google underkuvat sig de censurlagar som gäller i Kina. I stället dominerar den kinesiska sökmotorn Baidu i landet.

Läs även: Googles vd bekräftar tester med censurerad sökmotor för Kina

Förbudet för utländska bolag att ha egna datacenter innanför landets gränser och där förvara användardata som vid behov ska vara tillgänglig för den kinesiska regimen, infördes i lag 2016 och har kallats ”The Great Firewall”. Benämningen anspelar på den tusenmilamur genom norra Kina som uppfördes för att mota bort utländskt inflytande.

Lagarna kring Kinas internet inkluderar förutom den kritiserade klausulen om datalagring också inskränkningar i yttrandefriheten.

Amerikanska bolag har vid upprepade tillfällen hävdat att lagarna är utformade för att gynna kinesiska bolag och för att möjliggöra tillgång till amerikansk teknik och immaterialrätter - till förmån för kinesiska nätkonkurrenter som Weibo, Baidu, Tencent och Alibaba.

I Kina kallas lagarna också mycket riktigt för ”den gyllene skölden”.

”Jag tror det här kommer att kommas ihåg som det främsta temat i den splittringen som riskerar mynna ut i ett långvarigt handels- och techkrig”, sade Rana Foroohar, med hänvisning till att det är just inom den digitala ekonomin som den största tillväxten finns globalt.

Ett långvarigt kallt krig mellan länderna kommer därför ofrånkomligt leda till att internet delas upp och snarare bör kallas ”splinternet” i framtiden, en term som myntades utifrån en intresseuppdelning - ett förgrenat och splittrat internet.

Läs även: Kinesiska AI-bolaget som ser allt – vi har besökt hjärnan bakom massövervakningen