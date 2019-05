Bolaget som ska stoppa retaildöden går in på börsen

Det Varbergbaserade företaget Vertiseit, som säljer digitala lösningar för att stärka kundupplevelsen i butiker, måste fokusera på att behålla sitt låga kundtapp när bolaget ska fortsätta växa under lönsamhet. Vertiseit jobbar med stora varumärken och får bara en chans.

Det säger Vertiseits vd och storägare Johan Lind i en tv-intervju med Nyhetsbyrån Direkt inför listningen av bolagets aktier på Nasdaq First North.

Johan Lind ser bra tillväxtmöjligheter inom den befintliga kundstocken genom utrullning i fler av kundernas butiker, och han ser därmed goda förutsättningar att nå bolagets mål att dubblera de återkommande intäkterna till år 2022.

Vertiseit, som uttalas "vertise it" som i "(ad)vertise it", omsatte 70 miljoner kronor under fjolåret. Bolaget fokuserar på det fysiska kundmötet, men anser inte att det pågår ett krig mellan fysisk detaljhandel och e-handel.

"Vi jobbar med digitala lösningar som stärker kundupplevelsen i butik. Det är allt ifrån traditionell digital skyltning, branding i storformat, till interaktiva lösningar för säljstöd och lösningar för e-handel i butik. Sällanköp är det som dominerar, men inom dagligvaruhandeln är vi exempelvis leverantör till Axfood", säger han.

Vertiseit är framförallt verksamma i Norden.

"Vi har haft som strategi att växa med kunderna internationellt, så vi har ett antal kunder som vi har vuxit med i Europa, men merparten är fortfarande i Sverige", säger Johan Lind.

Säljer ni mest till citybutiker, köpcentrum eller handelsplatser?

"Egentligen följer vi butikskedjorna oavsett var de befinner sig. Om vi sluter ett avtal med exempelvis J Lindeberg finns vi där de finns."

Vilka är era intäktsmässigt största produkter eller tjänster?

"Vi har tre komponenter som genererar intäkter. Den ena är Agency-delen som är konsultarbete kring strategi och värdeskapande i kundens affär, vilket står för 15 procent av omsättningen. Sedan har vi infrastruktur i form av skärmar och hårdvara som står för omkring halva omsättningen. Men det viktigaste är molnintäkterna - återkommande intäkter i form av licenser kring drift och support - som utgör en tredjedel av försäljningen."

Fysisk sällanköpshandel är inte ett starkt växande segment nuförtiden. Vänder ni er på något sätt till rena e-handelsaktörer eller bara till aktörer som har fysiska butiker?

"Vi är experter på det fysiska kundmötet. Det finns traditionella detaljhandlare som har försökt att bli mer digitala, men också digitala aktörer som försöker skapa en fysisk närvaro. Vi ser det inte som ett krig mellan e-handel och fysisk butik, utan det viktiga är hur man får det att fungera tillsammans. Det är fortfarande en kund som ska möta ett varumärke. Vi möter kunden i många kanaler och det måste hänga ihop. Vi vänder oss till de aktörer som vill vara ledande inom detta."

Ni säljer bland annat skärmlösningar. Hur klarar ni konkurrensen från avancerade 3D-visualiseringslösningar?

"Jag får ofta den frågan när det kommer ny teknik. Oavsett om man pratar om artificiell intelligens, big-data, sensorer, ögonspårning, ansiktsigenkänning, förstärkt verklighet (AR) eller virtuell verklighet (VR) så är det bara tekniker i en verktygslåda. Vi utgår aldrig från tekniken, utan från kundresan och hur man skapar värde med hjälp av olika tillämpningar. Vi följer egentligen bara med teknikutvecklingen. Den gör att verktygslådan blir större när vi ska skapa lösningar till kunden."

Det finns tekniker som bygger på kundens egen mobiltelefon under butiksbesöket, exempelvis förstärkt verklighet (AR) som inte kräver att butiken har egna skärmar?

"Den blir mer och mer en integrerad del. Det har en mycket större roll att spela än vad det gör i dag. Exempelvis har H&M en funktion där man kan hitta plaggen man letar efter i den butik man befinner sig i. Mycket av mobilens styrka är att det är en upplevelse för en person. I Volvo-fallet börjar exempelvis åtta av tio med att konfigurera sin bil hemma i soffan. Det kanske man gör på mobilen eller surfplattan, men när man kommer till bilåterförsäljaren och vill gå igenom med en säljare vad man har påbörjat hemma så kanske man måste ha ett stort interaktivt bord där man kan stå tillsammans och diskutera. Så fort det blir en upplevelse där flera deltar behöver man större format och mer permanenta installationer."

Ni har som mål att dubblera de årliga återkommande intäkterna från 25 miljoner kronor till 50 miljoner i slutet av år 2022. Det kräver att ni lyckas behålla nästan samma höga tillväxttakt som ni har haft när bolaget har varit mindre. Kommer ni att mäkta med det?

"Det stämmer bra. Kollar man fem år bakåt har vi snittat 27 procents kumulativ årlig tillväxt (CAGR). Målet är 20 procent framöver. Samtidigt utlovar vi ingen 'hockeyklubba' där tillväxten ska accelerera kraftigt, utan vi säger att vi ska fortsätta växa de återkommande intäkterna i tangentens riktning. Hos de 20 största kunderna har vi rullat ut i 19 procent av deras butiksbestånd. Om vi rullar ut 40 procent på befintlig kundstock har vi nått målet för de återkommande intäkterna, så vi känner oss väldigt komfortabla med att nå målet redan på befintlig kundstock."

Historisk utveckling för bolagets återkommande intäkter. Bildkälla: Vertiseit prospekt

Att göra nyemission kostar pengar. Är det klokt att fortsätta dela ut pengar med tanke på era tillväxtplaner?

"Det är visserligen lite otrendigt att vara lönsam och dela ut pengar, men vi tror att det i längden är nyttigt. Om man hela tiden har ett krav på att både kunna växa och vara lönsam måste organisationen ta affärer som faktiskt är lönsamma långsiktigt och inte bara leverera mot ett tillväxtmål. Detta har varit ett sätt att minska risken under resan. Vi tror på den modellen och kommer att fortsätta jobba så."

Ni siktar på 15 procents rörelsemarginal år 2022. Vad ser du som de största utmaningarna och riskerna på vägen dit?

"Nivån 15 procent är jag inte alls orolig för. Vi har ju medvetet pendlat mellan 5-10 procent och använt resten till att växa organisationen. Vi är över 50 medarbetare. Vi har ett extremt lågt kundtapp på runt 2 procent. Nu när vi ska ta in fler kunder för att hålla tillväxttakten får vi verkligen inte tumma på kvaliteten, utan måste ha lika hög kvalitet som vi har haft hittills. Det är ett riskområde. Vi jobbar med stora varumärken som Volvo, Lindex och J Lindeberg - vi får bara en chans, så vi måste fortsätta leverera."

Varför vill ni ta företaget till First North?

"Under vår resa har vi med egengenererade medel gjort fyra bolagsförvärv hittills. Förvärv kommer fortsatt att behöva vara en komponent i mixen. Vi har haft två tredjedelar organisk tillväxt och en tredjedel förvärv. Nästa förvärv kommer att ha en helt annan prislapp med tanke på vilka bolag vi nu tittar på. Det kommer vi inte att mäkta med genom egengenererade medel och därför tror vi att börsen är rätt plats för att göra bolaget rättvisa framåt."

I samband med listningen väntas du sälja upp till 25 procent av ditt aktieinnehav. Vad ska du ägna dig åt framöver? Är du fortfarande kvar i bolaget om tre år?

"Det stämmer. Jag har varit 'all-in' i elva år sedan vi startade bolaget i min lägenhet. Det stämmer att jag säljer 25 procent av mitt totala innehav, men det betyder ju att jag har 75 procent kvar. Jag är väldigt långsiktig. De kommande tio åren kommer att vara minst lika spännande som de tio år som har varit", säger Vertiseit-chefen.

Teckningskursen i den nyemission på 30 miljoner kronor som genomförs inför listningen är 15:30 kronor, vilket värderar företaget till 165 miljoner kronor före kapitaltillskottet.

Utöver nyemissionen säljer ett antal av de nuvarande ägarna befintliga aktier för maximalt 39 miljoner kronor. Säljarna har ingått lock-up-avtal som innebär att de inte får avyttra ytterligare aktier det närmaste året.

Teckningsperioden pågår till fredagen den 17 maj. Preliminär första dag för handel på First North är den 28 maj.

Vertiseits finansiella partner i samband med erbjudandet och listningen är Partner Fondkommission som även agerar emissionsinstitut vid erbjudandet.

