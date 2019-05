1,5 miljarder kronor pumpas in i Musks höghastighetssystem

Är Virgin Hyperloop One framtiden inom transport? Flera stora investeringar talar för det.

Elon Musks vision att revolutionera transportindustrin med startupen Virgin Hyperloop One, håller på att bli verklighet med hjälp av en investering från DP World.

Idag har finansieringsrundan för Höghastighetssystemet Virgin Hyperloop One stängts på 172 miljoner dollar, motsvarande 1,5 miljarder svenska kronor.

Minst 90 miljoner dollar kommer från deras redan existerande investerare DP World, som har en stor portfölj i Dubai, uppger källor till The Verge.

Visionen för Virgin Hyperloop One är att människor och varor ska kunna färdas i supersnabba hastigheter medan de sitter i kapslar som åker genom rör.

Företaget var en av de första konkurrenskraftiga aktörerna att framträda efter att Space X och Teslas vd Elon Musk kläckte idén om höghastighetssystem för transport.

Hyperloop One har sedan tidigare tagit in 295 miljoner dollar, varav den senaste investering var på 50 miljoner dollar. En av investerarna är bland annat Hamnoperatören och en annan är Virgin Group, som ägs av den brittiska superentreprenören Richard Branson. Hamnoperatören har investerat 25 miljoner dollar i Hyperloop One.

Startupen söker mer än 224 miljoner dollar denna rundan. 80 investerare har bidragit, förutom DP World har inte specifika investerare namngivits.

Elon Musk anser att beloppet DP World invested var tillräckligt för att utlösa upplysningen, vilket innebär att Dubai-företaget investerade mer än det nuvarande tröskelvärdet på 90 miljoner dollar, enligt rapporteringsriktlinjerna på FTC: s webbplats.

