Så ska hon stoppa alla ”blodsdiamanter”

29-åriga Elise Lindqvist är grundare av snabbväxande Norrfolks som gör smycken av återvunnet guld och labbodlade diamanter.

”Med vår metod slipper du etiska problem. Diamanter som bryts ur jorden kan ha uppemot 15 mellanhänder och har kallats för blodsdiamanter efter att handeln bland annat har bidragit till inbördeskriget i Sierra Leone”, säger hon.

”Dessutom har diamantbrytningen betydligt mer miljöpåverkan än labbodlade motsvarigheter. Och syntetiska diamanter som till exempelvis Cubic Zirconia är inte gjorda av kol utan av zirkoniumdioxid och kan inte ses som någon riktig diamant.”

Hon hävdar även att det är cirka 20–30 procent billigare att producera labbodlade diamanter och hoppas nu kunna dra sitt strå till stacken för att metoden ska bli standard i branschen inom max 5–10 år.

”Precis på samma sätt som att diamanter som bryts ur jorden certifieras av belgiska International Gemological Institute som tittar på renhet, vikt, färg och slipning certifierar de även labbodlade diamanter.”

Tillverkningen går till så att labbet tar en liten bit av en diamant och placerar den i en så kallad plasmareaktor. Med hjälp av högt tryck och hög temperatur växer en rådiamant fram atom för atom. Processen tar cirka 2–3 veckor.

”Diamanter inne i jordskorpan bildas på samma sätt. Den stora skillnaden är att det kan ta flera miljoner år innan de pressas upp närmare ytan.”

De labbodlade diamanterna köps in via en handlare i diamanternas Mecka Antwerpen som i sin tur köper in dem från utvalda laboratorier världen över, sedan tillverkas smyckena som hon designar i en fabrik i Spanien.

Med tanke på att Elise Lindqvist först drev enskild firma och inte startade aktiebolag förrän i november förra året går hon runt och nyper sig lite i armen just nu.

De två första veckorna efter att de lanserade en kollektion av förlovnings- och vigselringar med priser från 3 500 till 24 500 kronor sålde de ringar för 1 miljon kronor.

Själv förklarar hon det med att de med sitt hållbarhetstänk har en produkt som ligger rätt i tiden, dels att de har lyckats bygga en Instagramcommunity med 14 500 följare.

”Det var våra kunder som gav oss idén att ta fram en kollektion med förlovnings- och vigselringar.”

Samarbeten med mindre influencers har också gjort sitt till för att ytterligare driva på beställningarna.

Läs även: 25 saker om influencermarknadsföring som du vill veta men inte vågat fråga

Det som bekymrar Elise Lindqvist allra mest just nu är något som andra entreprenörer går och har önskedrömmar kring – Norrfolks växer lite väl snabbt.

”Den stora efterfrågan har gjort att vi har tvingats leta nya lokaler och fabriker.”

Ett annat orosmoln är att man med en produkt som är svår att patentera via mönsterskydd alltid kan riskera att jättar i branschen kopierar det hållbara konceptet.

Så hur föddes idén om att skapa ett mer hållbart smyckesföretag med enbart onlinebaserad försäljning?

När det var dags för gymnasiet blev det designlinjen.

”Jag var mest intresserad av mode och tyckte att utbildningen var både rolig och kreativ och dessutom hade vi kurser i entreprenörskap samt långa praktikperioder.”

Ett studiebesök vid en designmässa där den numera bortgångna smyckesdesignern Åsa Lötbom var den starkaste färgklicken med pråliga Swarovskistenar banade väg för såväl praktikplats som extraarbete och så småningom också ett program med inriktning på entreprenörskap vid Södertörns högskola.

Då hon under sista halvåret arbetade parallellt som butikschef vid ett större smyckesföretag i Stockholm fick hon ett wakeup-call.

Allt började med att hon noterade en massa returer med smycken där stenar hade lossnat. Vd slog dövörat till och sade att det inte var några problem då man ändå har så god marginal att kunderna lika gärna kan få nya smycken.

”I smyckesbranschen är marginaler på tio gånger inköpspriset inget ovanligt. Jag kände att det sättet att bedriva en verksamhet inte gick ihop mina värderingar och sade upp mig. Jag tror att vi millennials har det i oss att vi vill göra världen till en bättre plats.”

Hon blev djupt fascinerad över en artikel om labbodlade diamanter och insåg att det fanns utrymme att bättra på branschens skamfilade rykte.

När hon kontaktade diamanthandlaren i Antwerpen stod det klart att han efter 40 år i branschen nyligen hade tagit steget från traditionella diamanter till labbodlade motsvarigheter.

Efter ett år fick hon med Simon Schmitz på tåget som visserligen inte hade sin bakgrund i smyckesbranschen, men med god inblick i startup-världen och god erfarenhet av att skapa digitala strategier.

Läs även: Från nära döden i Tjernobyl till hyllad vågkraftsinnovatör

Norrfolks har inte tagit in något kapital ännu och arbetar just nu på flera koncept som exempelvis Diamond Transparency.

”Med traditionella diamanter och alla dess mellanhänder är det stört när omöjligt att veta var diamanterna kommer ifrån. Vi vill kunna visa våra kunder hur hela processen går till och leda vägen för en industri utan blodsdiamanter.”

Så lyckas du sälja för 1 miljon på två veckor:

Var konsekvent i din marknadsföring, hitta din egen röst och stil och håll dig till den. Bygg ett starkt community med lojala fans på dina sociala medier. Ha en dialog med dina kunder. Våga fråga dem om feedback och var flexibel att göra justeringar. Ha hållbarheten i ryggraden och applicera det på allt du gör. Skapa ett företag som har en mening, utöver att tjäna pengar. Var transparent gentemot dina kunder, ta med dem bakom kulisserna och låt dem följa din resa. Känner de att det får ta del av ditt företag så kommer de också att bli mer engagerade.

Läs även: Experten om marknadsföringsstrategi – dilemmat mellan människor, värden och vinst