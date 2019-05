Ubers IPO: 655 miljoner dollar i börsvärde gick upp i rök

Aktien avslutade dagen på 41,57 dollar och tappade därefter ytterligare 0,4 procent till 41,40 dollar under efterhandeln samma dag.



Ubers utförslöpa under första handelsdagen har inneburit att de flesta aktieägarna är back i bolaget.



Enligt siffror från Pitchbook är 81 procent av investerarna i Uber back på sin investering. Deras avkastning från 2016 uppgår till minus 15 procent innan avgifter. I absoluta termer har investerarna förlorat 2,27 miljarder dollar mellan 2016 till 2018.



Ubers nedgång under första handelsdagen innebar också att de som investerade i börsnoteringen fick se 655 miljoner dollar i börsvärde gå upp i rök.



Taxiappjätten Uber prissatte sitt erbjudande inför introduktionen till 45 dollar per aktie, vilket inbringade bolaget 8,1 miljarder dollar. Teckningen blev därmed i den nedre delen av intervallet 44-50 dollar per aktie.



Ubers teckningsintervall har setts som försiktig då en teckning i översta delen hade värderat företaget till 91 miljarder dollar. Det kan jämföras med att investmentbankerna initialt pitchade Uber som värt 120 miljarder dollar.

