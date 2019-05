Hon tröttnade på mansplaining - ritade ett diagram som blev viralt

“Jag träffade en kund som mycket väl visste vem jag var. Själv var han forskare och hade ingen expertis inom mitt område men han började ändå berätta för mig om hur man gör intervjuer med användare innan man startar en designprocess.”

Amerikanska Kim Goodwin, som har 25 års erfarenhet inom service design och användarupplevelse (UX), förklarade då för sin kund att hon faktiskt skrivit böcker om just detta men informationen verkade inte fastna på mannen som bara fortsatte på den inslagna vägen.

Det är bara ett av många exempel där hon och andra kvinnor fått saker förklarade för sig av män som om de vore mindre vetande, så kallad mansplaining.

Men Kim Goodwin, som jobbat både som anställd och som konsult, såg också allt fler manliga kollegor som var oroliga för att bete sig felaktigt.

“Under ett par veckors hände samma sak med tre olika manliga kollegor. Jag hade frågat om råd och de undrade oroligt om de mansplainade mig. Då började jag inse att det var ett problem”, säger Kim Goodwin som är på besök i Stockholm för att tala vid konferensen From Business to Buttons.

Under några timmars väntan på en flygplats tidigt förra sommaren bestämde hon sig för att angripa problemet på samma sätt som hon gjort hundratals gånger tidigare i sitt jobb som designer.

“Jag ritade ett flödesdiagram. Det var enkelt för mig eftersom jag beskriver saker visuellt hela tiden. Sedan la jag ut det på Twitter.”

I have had more than one male colleague sincerely ask whether a certain behavior is mansplaining. Since apparently this is hard to figure out, I made one of them a chart. pic.twitter.com/7DZ1RTrB3R