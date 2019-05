Miljardärsfejden – intergalaktisk strid mellan Musk och Bezos

Striden mellan tech-miljardärerna handlar om erövringen av rymden, skriver Business Insider.

Musk och Bezos har båda ambitionen att ta sig till rymden och rivaliteten ökade då Bezos under torsdagen den 9:e maj avslöjade sin vision om att befolka månen. Bezos vill med sin ”Blue Moon” skapa en ”hållbar mänsklig närvaro” på månen.

Under ett event i Washington DC, kunde Bezos inte motstå frestelsen att kommentera Musks planer med företaget SpaceX. Enligt Bloomberg uttryckte Bezos att det var en mer realistisk ambition att bemanna månen och hänvisade till Musks ambitioner att ta sig till mars.

Detta ledde till att Musk svarade Bezos på Twitter.

Med den inledningsvis goda tonen, svarade superentreprenören Musk att ”Utmaning är bra. Resultatet blir bättre för alla”.

Musk vände sedan och skrev att ”sätta ordet ’Blå’ på en boll är ett tveksamt varumärke”.

