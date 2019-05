Missad 'Game of Thrones'-mugg gav 2,3 miljarder dollar i marknadsföring

Avsnittet ur HBO:s serie Game of Thrones den 5:e maj hade 11,8 miljoner tittare under den första sändningstiden där koppen skymtades. Det visade sig att det inte var en kopp från Starbucks, enligt CNBC.

I söndagens avsnitt av Game of Thrones märkte observanta tittare att något var felplacerat i en kort sekvens. Inom några timmar spreds bilder och videos från ögonblicket i sociala medier.

Märket var till synes suddigt i skuggorna men det spekulerades om att det var den ikoniska loggan på en Starbuckskopp. Det var dock bara en vanlig kopp.

Stacey Jones, vd för marknadsföringsföretaget Hollywood Branded, beräknade priset för marknadsföringen till 2,3 miljarder dollar.

Övervakningsplattformen Talkwaker och analytiker av sociala medier beräknade att omnämnandet av kombinationen Starbucks och Game of Thrones översteg 193,000 under 48 timmar.

På tisdagen redigerades koppen bort ur serien men diskussionen om den fortsatte. Det spekulerades kring vad den egentliga prislappen för marknadsföringen som var gratis skulle ha varit. Vissa påpekar att det är omöjligt att spekulera kring en sådan gratis marknadsföring men att det skiljer sig helt från produktplacering då det hände av misstag.

Stephen Colbert, programledare för det amerikanska tv-programmet 'the Late Show with Stephen Colbert', tweetade om incidenten:

That Starbucks cup in Game of Thrones really broke the reality of a dragon-riding lady in love with a guy who came back from the dead.