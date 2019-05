Här är listan på Disneys filmer fram till 2027 - mer Star Wars och Avatar

Disney har gått ut med åtta filmer som är planerade ända fram till 2027, det skriver CNBC.

Filmerna är en blandning från Marvel, Star Wars och Pixar och kommer att släppas varje december under de kommande åtta åren.

Men filmerna har inte namngetts än - till fansens förtret.

Disneys decemberfilmer December 2019 — "Star Wars: The Rise of Skywalker" December 2020 — "Cruella" December 2021 — "Avatar 2" December 2022 — Untitled "Star Wars" film December 2023 — "Avatar 3" December 2024 — Untitled "Star Wars" film December 2025 — "Avatar 4" December 2026 — Untitled "Star Wars" film December 2027 — "Avatar 5"

Nyligen köpte Disney upp delar av filmbolaget Fox. Filmen Avatar finns därför också med på listan.

Filmer med premiär i december har varit kända för att dra in väldigt lite pengar.

Men det ändrade "Star Wars: The Force Awakens" på, när filmen gick upp på dukarna i december 2015. Filmen drog in 247,9 miljoner dollar under premiärhelgen och satte därmed nytt rekord kassarekord.

Filmbolaget Disney tog fasta på konceptet och planerade fler framtida Star Wars-filmer som skulle ha premiär i december. Bland annat hade "Star Wars: The Last Jedi" premiär i december 2017.

Varje film har dragit in mer än 100 miljoner dollar under premiärhelgerna.

"Vi är exalterade över att ha fixat en robust och diversifierad filmlista som lägger grunden för vår långsiktiga strategi", sa Cathleen taff, chef för Disneys filmdistribution i ett uttalande.