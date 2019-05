Den svenska vita snus-succén ska ta USA med storm

Swedish Match-prillan Zyn finns under allas läppar. Nästan. Nu vill man komma åt fler nikotinsugna konsumenter i USA.

Temperaturen har skruvats upp ytterligare kring Swedish Match tobaksfria nikotinprodukt Zyn. När bolaget presenterar sitt första kvartal är en av det viktigaste frågorna hur det andra kvartalet hittills utvecklats i och med att den nationella Zyn-lanseringen i USA inleddes i april.

"Huvudfokus kommer ligga på kommentarer kring Zyn. Det första kvartalet väntas vara ganska dämpat eftersom Swedish Match har inväntat att den utökade produktionskapaciteten ska komma i gång", skriver Deutsche Bank inför torsdagens rapport.

I bokslutet i februari meddelade Swedish Match sina planer på en nationell lansering av Zyn i USA från och med det andra kvartalet. Den starka efterfrågan i västra USA medförde att bolaget ännu en gång beslutade om ökad tillverkningskapacitet. Den nya planen är att dubbla kapaciteten från de volymer bolaget tidigare talat om, från över 60 miljoner dosor till över 120 miljoner dosor.

Vid utgången av det fjärde kvartalet fanns Zyn i drygt 13.500 försäljningsställen i västra USA och någon större ökning i det första kvartalet ligger inte i korten. Frågan är däremot hur många försäljningsställen som tillkommit hittills i det andra kvartalet, om den nya Zyn-fabriken dras med några inkörningsproblem och hur utrullningsplanen för resten av året ser ut. Swedish Match har tidigare talat om att ett "initialt riktvärde" för utgången av 2019 är ungefär 60.000 butiker.

Under det andra kvartalet har det på tidigare vita geografiska fläckar på den amerikanska östkusten börjat dyka upp återförsäljare av Zyn. Även om flertalet städer på östkusten ännu saknar återförsäljare finns det nu exempelvis ett 50-tal återförsäljare i New-York-området med ytterligare cirka tio butiker ute på Long Island. Norr om New York, i New Haven, rör det sig om runt 30 butiker som säljer Zyn.

Den tobaksfria nikotinprillan har också börjat dyka upp längre in på kontinenten i städer som Kansas City, St. Louis och Oklahoma City. Även söderut som i El Paso och San Antonio finns nu ett antal butiker som säljer Zyn.

Utöver USA-marknaden har Swedish Match så här långt informerat sparsamt om Zyns eventuella resa i Europa. Förutom i Sverige säljs Zyn i dag bara i Tjeckien och Danmark.

Resultatmässigt har Swedish Match en del att leva upp till efter att ha överträffat förhandstipsen åtta kvartal i rad. Inför denna gång spås rörelsevinsten landa på 1.174 miljoner kronor (1.047).

Enligt Infront Datas sammanställning av tio analytikers estimat väntas Swedish Match totala försäljning ha stigit till 3.256 miljoner kronor i det första kvartalet (2.941).

Swedish Match-aktien har haft en börsutveckling på nästan 35 procent sedan årsskiftet och en årsutveckling på 22 procent. Måndagen som inleddes tungt för samtliga bolag på Stockholmsbörsen var inte lika påtaglig för Swedish Match, som låg över OMXSPI.

Kvartalsrapporten för snusbolaget släpps imorgon, torsdag klockan 8.15.