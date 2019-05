Musks storslagna vision läggs på is

Elon Musks storslagna Hyperloop där passagerare skulle färdas i tuber fick för nära två år sedan muntligen regeringens tillstånd till ett projekt. Hyperloopen skulle färdas mellan Washington och New York på strax under en halvtimme och ändå hinna pricka in Baltimore och Philadelphia längs sträckan på nära 33 mil fågelvägen.

Enligt Washington Post som har tagit del av en drygt 500-sidig utvärderingsrapport från delstaten Maryland tycks nu planerna kring Hyperloop ligga på is tills vidare till förmån för ett nytt projekt som kallas Loop.

Planen är att på sträckan Washington DC – Baltimore anlägga två nära 6mil långa tunnlar och låta självkörande fordon färdas i dem med hastigheter på uppemot 250 kilometer per timme.

Likt många andra av Elon Musks storslagna visioner visar rapporten att den sträckan bara är början på en plan där tanken är att hans The Boring Company ska bygga ut ett helt nät av tunnlar – man skissar redan på liknande planer för Chicago, Las Vegas och Los Angeles.

Washington Post konstaterar att projektet är anmärkningsvärt eftersom det inte ska behöva leda till radikalt förändrade resmönster i regionen – i stadskärnan i Washington finns cirka 120 000 fordon som dagligen pendlar till Baltimore. Initialt räknar The Boring Company med 1 000 passagerare per dag i varje riktning.

Även om tjänstemännen i sin rapport konstaterar att den potentiella framtida användningen av det än mer storslagna projektet Hyperloop är “okänd” anser The Boring Company att Loop-tunnlarna skulle kunna fungera som korridorer åt Hyperloop.

Bolaget sticker dock inte stol med att även om systemet är designat för såväl Hyperloop som Loop så kan inte det förstnämnda komma ifråga förrän den tekniska designen står klar och myndigheterna har gett sitt godkännande att använda den.

Dessutom måste sedvanlig miljömässig utvärdering göras, vilket dock väntas bli klart i år. Oavsett vilket tar det alltså tid innan Hyperloop blir verklighet – om det ens blir det. Kritiker har sett såväl Hyperloop som Loop som bara ytterligare exempel på en egenhet hos Elon Musk att lova runt, men hålla tunt.

Belackarna har också hånat Loop konceptet för att det inte direkt är någon slump att Elon Musk lägger stort fokus på eldrivna bilar-The Boring Company använder modifierade Tesla Model X vid utvecklingen av Loop.

Elon Musk har dock besvarat kritiken med att systemet skulle vara till gagn för allmänheten i form av minskad pendlingstid, minskade trafikstockningar, lägre transportkostnader och inte minst lägre koldioxidutsläpp.

Han uppges även ha stöd från Vita Husets Office of American Innovation att driva igenom Loop-projektet.

