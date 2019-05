Mobilspel och hjälmar kursvinnare på fredagsbörsen

Stockholmsbörsen inledde fredagens handel vagt runt nollstrecket efter att ha gått ned dagen före.

Rapportsäsongen rullar dock på och i morgonens flöde märktes att Bolidens resultat hamnade något över förhandstipsen. Gruv- och smältverksbolagets resultat före skatt blev 2.391 miljoner kronor i första kvartalet (2.614). Analytikerna hade räknat med 2.113 miljoner, enligt snittprognosen i Infront Datas sammanställning inför rapporten. Smältverksrörelsedn stack ut med ett klart starkare resultat än analytikerestimat medan gruvverksamheten låg under.

Även Icas resultat låg över förväntan. Rörelseresultatet blev 1.115 miljoner kronor i första kvartalet, väntat var 1.017 miljoner enligt Infront Data. En tydlig förbättring nåddes för Ica:s svenska verksamhet i kvartalet. Carnegie som räknade med att Ica skulle gå upp 5 procent med hänvisning till en stark resultatåterhämtning i Ica Sverige hade rätt prognos. Aktien steg med 6 procent fem minuter efter börsöppning.

På nordisk front slog norska oljebolaget Equinor, som förut hette Statoil, också förväntningarna, liksom danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk.

Pilotstrejken i flygbolaget SAS har nått en lösning, meddelades sent på torsdagskvällen. Parterna har tecknat treåriga kollektivavtal i Sverige, Norge och Danmark och samtliga flygningar i de tre länderna kommer att återupptas så snart som möjligt. På torsdagen lyfte aktien 9 procent efter uppgifter om att pilotstrejken kunde vara på väg att ta slut.

Volvo kan tyngas något, enligt mäklarkommentarer, av en svag ACT-siffra för den nordamerikanska marknaden.

USA-börserna backade på torsdagen, Dow Jones gick ned 0,5 procent, S&P 500 och Nasdaq Composites båda med 0,2 procent.

Beyond Meat, ett bolag som producerar ett grödobaserat köttsubstitut, rusade 163 procent i premiärhandeln i USA under torsdagen. Det är den starkaste förstadagen i en IPO sedan år 2000 på Wall Street. Teckningskursen i aktien var på 25 dollar och avslutade på 65:75 dollar. Intradagstoppen nåddes vid 73 dollar per aktie.

I Asien var handeln dämpad med begränsad vägledning från flera viktiga marknader, eftersom både Japan och Fastlandskina höll stängt. Öppna börser hade en blandad utveckling.

På råvarumarknaden har oljepriset fortsatt ned något på fredagen medan basmetallerna noteras försiktigt upp.

Rekommendationer

* DNB Markets höjer riktkursen för Nobia till 68 kronor från 65 kronor. Rekommendationen köp upprepas.

* Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för Alfa Laval till 230 kronor från 210 kronor. Rekommendationen behåll upprepas.

* Pareto Securities höjer riktkursen för Powercell till 100 kronor från 60 kronor. Rekommendationen behåll upprepas.

Även Dagens Industri uppmärksammar bränslecellsbolaget Powercell på fredagen och skriver att hajpen i aktien är motiverad. Aktiekursen har rusat under omfattande handel efter ett avtal med Bosch.

Hjälmbolaget Mips ökade sitt rörelseresultat i första kvartalet till 11,8 miljoner kronor (1,8). Nettoomsättningen växte valutajusterat med 71 procent. Tidigare i år pressades aktiekursen i Mips av att en konkurrent gått in på marknaden. Aktien har rusat upp med drygt 8 procent sedan öppning.

På NGM-listade SBC har kommit ett nytt budpliktsbud. Det är FC Sun Intressenter som bjuder 26:25 kronor per aktie. FC Sun Intressenters bud överstiger det tidigare budpliktsbud som OBOS lade den 15 februari.

Utdelningssäsongen fortsätter också. Bolag som handlas utan rätt till utdelning från och med fredagen: Besqab (2:50 kr), Coor (2:00 kr + extra 2:00 kr), Ework (4:50 kr), Fenix Outdoor (12:00 kr), Invisio (0:70 kr), Millicom (1:23 dollar), Nobia (4:00 kr), NP3 (1:50 kr), Rottneros (0:40 kr + extra 0:30 kr), Stille (1:45 kr), Wallenstam (0:95 kr) och Vitrolife (0:85 kr).

Makroagenda

* SCB: fordonsstatistik april kl 9.30

* Storbritannien: tjänste-PMI april kl 10.30

* EMU: KPI (prel) april kl 11.00

* EMU: PPI mars kl 11.00

* USA: handelsbalans varor mars kl 14.30

* USA: sysselsättning, arbetslöshet april kl 14.30

* USA: grossistlager (prel) mars kl 14.30

* USA: tjänste-PMI (def) april kl 15.45

* USA: ISM tjänsteindex april kl 16.00

