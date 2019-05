Kontanter snart ett minne blott - Riksbanken banar ytterligare väg för e-krona

Under 350 år har det svenska samhället förlitat sig på att Riksbanken förser allmänheten med betalmedel i olika former, där just kontanter har betraktats som ett så kallat lagligt betalningsmedel sedan 1850-talet.

På senare tid har dock användningen av kontanter minskat drastiskt i Sverige.

Riksbankschefen Stefan Ingves räds att digitaliseringen av betalningar gör att kontanter inte blir allmänt accepterat framöver, vilket i förlängningen riskerar att påverka hela betalsystemets funktion och effektivitet på ett negativt sätt.

Därför för Riksbanken i en så kallad framställan till Riksdagen fram förslaget att snarast tillsätta en expertkommittée med en tudelad uppgift.

Dels att göra en översyn av begreppet lagligt betalningsmedel och den roll som pengar från Centralbanken ska spela i en digitaliserad ekonomi.

Dels en översyn av vilket ansvar staten respektive privat sektor har på betalmarknaden.

Riksbanken har tidigare uttryckt oro för utvecklingen och har därför analyserat möjligheterna att införa en så kallad e-krona.

Banken efterlyser nu även att den föreslagna expertkommittén kommer med förslag på vilka lagändringar Sverige fortsättningsvis behöver för att säkra en stabil och effektiv betalmarknad.

Då uppdraget är tidskritiskt bör det inte pågå för länge, enligt Riksbanken.

MISSA INTE: Stor analys av e-kronan på vår premiumsajt Veckans Affärer Insights



Prova utan kostnad i 30 dagar



Redan prenumerant? Läs hela artikeln här!