Greta Thunbergs samlade tal blir bok på anrika brittiska förlaget

Boken heter "No One Is Too Small to Make a Difference" och ges ut den 6 juni i år.

Klimataktivisten Greta Thunbergs samlade tal kommer att ges ut som bok den 6 juni i år, skriver The Guardian.

Det är det anrika brittiska förlaget Penguin som ger ut elva av hennes tal under titeln "No One Is Too Small to Make a Difference". Det första talet gavs tre veckor efter att hon hade inlett sin skolstrejk för klimatet i augusti förra året.

Titeln är tagen från Gretas tal från FN:s klimatkonferens i Katowice i Polen, som hölls i december 2018.

Penguin beskriver henne som "rösten för den generation som tvingas möta den fulla kraften av klimatkatastrofen [...] tyst, arg och orädd, hon säger sanningen till de som har makt."

Förlaget kommer även att ge ut "Scener ur hjärtat" på engelska. Boken är skriven av Greta Thunbergs mamma, sångerskan Malena Ernman, och får titeln "Scenes from the heart".

Läs även: Greta Thunberg når 1 miljon följare på Instagram – sopar banan med nästan hela svenska influencereliten