Veganburgarens färska aktie tokrusade med 160%

Beyond Meat, ett stjärnskott som producerar veganska hamburgare och korvar, satte en teckningskurs på 25 dollar per aktie, vilket var i toppen av det höjda intervallet 23-25 dollar. Initialt planerade bolaget att sätta priset i intervallet 19-21 dollar per aktie.

Läs även: Kändisarnas blödande veganburgare går snart till börsen – här är villkoren

Prissättningen verkade dock helt korrekt. Aktien ökade från teckningskursen på 25 dollar under hela börsdagen och nådde sitt högsta pris runt 73 dollar, en ökning från teckningskursen med 192 procent (!). Stängningskursen slutade på knappt 66 dollar, en procentuell ökning med drygt 163 procent. Det är den starkaste förstadagen i en IPO sedan år 2000 på Wall Street.

Inför gårdagens börsdebut på Nasdaq i New York värderades Beyond Meat till 1,5 miljarder dollar, men har i samband med gårdagens lyckade börsdag ökat sitt marknadsvärde till 3,8 miljarder dollar.

Företaget, som har Microsoft-grundaren Bill Gates och skådespelaren Leonardo DiCaprio i ägarlistan hade 87,9 miljoner dollar i intäkter under 2018. Nettoförlusten var 29,9 miljoner dollar.

Läs även: Uber gasar in på börsen i den största technoteringen på åratal – uppges ta in 92 miljarder(!)