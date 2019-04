SAS-strejken fortsätter – drabbar ytterligare 110 000 passagerare

Pilotstrejken inom SAS fortsätter och bolaget tvingas ställa in ytterligare avgångar både idag måndag och på tisdag. Det väntas drabba cirka 110 000 passagerare när 1 213 avgångar ställs in under de båda dagarna, skrev SAS i ett pressmeddelande under söndagen.

Flygningar som sköts av SAS samarbetspartners omfattas däremot inte av strejken som nu går in på sin fjärde dag.

Strejken inleddes under fredagsmorgonen efter att piloternas fackförening, SPF, avvisat medlarnas förslag på avtal. Under söndagen uppgav pilotfacket och SAS att läget fortfarande är låst.

Flygbolaget Norwegian lägger samtidigt till fler avgångar under början av vecka till följd av storstrejken i SAS. Det rapporterar e24.no.

Under måndagens sätts åtta extra avgångar in och under tisdagen 14 extra avgångar. Bara mellan Oslo-Tromsø blir det fyra extra avgångar. Andra turer som får extra avgångar är Oslo-Trondheim, Oslo-Bodø, Oslo-Bergen och Oslo-Stavanger.