Större förlust än väntat för Tesla – Musk öppnar för att ta in kapital

Räknar dock med att ordertakten förbättras under året.

Elbilstillverkaren Tesla redovisade sent på onsdagen en större förlust än väntat för det första kvartalet 2019. Bolaget räknar dock med att förlusten minskar avsevärt under andra kvartalet och att bolaget kan återgå till lönsamhet under det tredje kvartalet. Det skriver Bloomberg News.

Samtidigt öppnade Tesla-chefen Elon Musk dörren för att bolaget kan komma att ta in nytt kapital i det här skedet.

Första kvartalets justerade resultat per aktie uppgick till -2:90 dollar. Analytikernas förväntningar var ett resultat på -1:30 dollar per aktie, enligt Bloomberg News snittprognos.

Försäljningen var 4,54 miljarder dollar. Väntat var en försäljning på 4,84 miljarder dollar.

Tesla räknar med att ordertakten förbättras under året. Under andra kvartalet bedömer Tesla att bolaget kan leverera mellan 90.000 och 100.000 fordon.

Tesla står också fast vid sin prognos om att leverera 360.000-400.000 fordon under helåret 2019 och att bolaget kan producera 500.000 fordon globalt under 2019.

Elbilstillverkaren siktar på en 25-procentig justerad bruttomarginal för Model S, Model X och Model 3. Under första kvartalet var automotive-segmentets justerade bruttomarginal 20,3 procent, vilket var högre än väntade 17,8 procent, skriver Bloomberg.

Investeringsnivån, capex, väntas under 2019 uppgå till omkring 2,0-2,5 miljarder dollar och beräknas vara tillräcklig för att utveckla huvudprojekten, enligt bolaget.

Vid telefonkonferensen sade Elon Musik att han fortfarande hade föredragit om bolaget hade varit privatägt utanför börsen, men att han bedömer att det tåget redan har gått.

Tesla-aktien backade marginella 0,1 procent i den amerikanska efterhandeln.

