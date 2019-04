Trump ställde Twitters vd till svars i Vita huset: Varför krymper min följarskara?

På tisdagseftermiddagen amerikansk tid på tisdagen möttes USA:s president Donald Trump och Twitters medgrundare tillika vd Jack Dorsey över skrivbordet i Ovala rummet, rapporterar flera internationella medier.

Tidigare under tisdagen hade presidenten anklagat Twitter för att spela politiska spel och för att ha fifflat med hans nära 60 miljoner följare. Det förstnämnda är inget nytt, Donald Trump har tidigare vädrat åsikter om att han anser att Twitter är partiska mot konservativa användare.

Samtalet blev offentligt genom att techsajten Motherboard tagit del av ett internt mejl till anställda i Twitter där det stod att samtalet skulle handla om "det offentliga samtalets tillstånd på Twitter".

På frågan om varför hans följarskara minskat svarade Jack Dorsey, enligt Washington Post, att Twitter tagit krafttag mot troll- och spamkonton och att följarantalet därför kan variera.

Även Jack Dorsey har sett sitt följarantal minska på grund av åtgärderna, sa han till presidenten enligt Washington Post.

Efter mötet lade Trump upp följande meddelande:

Great meeting this afternoon at the @WhiteHouse with @Jack from @Twitter. Lots of subjects discussed regarding their platform, and the world of social media in general. Look forward to keeping an open dialogue! pic.twitter.com/QnZi579eFb