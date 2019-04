Experten: Undvik farliga sittmöten – att stå upp gör dig mer effektiv och kreativ

Människokroppen är designad för att vara i rörelse. Att sitta ned fler timmar än vi står och går är därför, ur ett fysiologiskt perspektiv, onaturligt. Ett bevis för det är att fötterna har minst fyrtio muskler men rumpan bara tre. Våra kroppar är först och främst skapade för att stå och gå.

När vi parkerar kroppen i sittande läge ställs den i standby och den elektriska aktiviteten i kroppen sjunker till nära noll. Förbränningen minskar till en kalori i minuten, att jämföra med två när vi står eller fem när vi går, och produktionen av fettförbrännande enzym sjunker med hela 90%.

Det är därför extremt viktigt att avbryta stillasittandet med att resa på sig och röra kroppen några minuter minst en gång i halvtimmen, oavsett om det är hemma i soffan, vid skrivbordet på jobbet eller i ett konferensrum. Att spara ihop och röra sig en längre tid efter exempelvis ett par timmar ger inte samma effekt.

Mötesdoktorn Jörgen Dyssvold, alias "mötesdoktorn", har under 25 år designat, planerat och producerat event och möten – alltifrån VM, världsrekord och presidentbesök till hundratals små och stora konferenser. Han för en kamp mot mötessjukan som kostar svenska arbetsgivare 170 miljarder om året, fyra gånger kostnaden för svenska sjukskrivningar. Det gör han genom att göra möten på nya sätt och föreläsa och skriva om hur det går till.

Att stå, gå och röra på kroppen under möten gör inte bara att vi blir piggare, gladare och friskare. Det har också visat sig att rörelse har positiva effekter på både förmågan att kunna fokusera och tänka kreativt.

I ett test delade man in studenter i grupper som fick samma problem att lösa. En grupp fick sitta i ett tråkigt klassrum, en i en kreativ miljö och en tredje fick lösa problemen under en promenad. Gruppen i kreativ miljö presterade bättre än den första, men överlägset bäst resultat fick gruppen som promenerade under tiden de diskuterade problemen.

Gåmöten är därför utmärkta alternativ till att sitta ned. När vi går aktiveras förbränningen, blodsocker och insulin sjunker och kroppen ökar produktionen av nyttiga proteiner. Vi blir bättre på att fokusera och lösa problem och när vi inte har direkt ögonkontakt upplever vi det också lättare att prata om känsliga saker.

Att ha ståmöten är bättre än sittmöten eftersom vi när vi står inte försätter kroppen i det farliga standbyläget där viktiga kroppsfunktioner går ned på sparlåga. Ståmöten har också den fördelen att de brukar bli kortare.

De gånger då vi ändå har möten där vi sitter ned är det viktigt att lägga in många korta avbrott. Dessutom erbjuda variation mellan där deltagarna bara lyssnar passivt och där de deltar aktivt genom diskussioner – gärna kombinerat med att skriva, rita eller på andra sätt använda händerna.

Vi bör också uppmuntra till rörelse i pauserna. Det kan ske exempelvis genom en gemensam övning. En variant är "att göra en Kiruna", som livsstilsprofessorn Mai-Lis Hellénius brukar tipsa om. En äldre dam i Kiruna fick frågan om hur hon lyckats hålla sig i så god fysisk form. Hennes svar var att hon varje gång hon satte sig ned så gjorde hon det tio gånger.

Att göra en Kiruna är alltså att göra tio benböj. Det är ett utmärkt sätt att kicka igång kroppen, hjärnan och allt det där andra, då och då under dagen eller efter en halvtimme sittande i möte. Testa själv och du kommer känna hur du direkt får ny energi i kroppen och hjärnan.

