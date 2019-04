Googles innovationschef: Snart kan du koppla upp din hjärna mot molnet och nå oändlig intelligens

2029 når AI singulariteten – det vill säga maskinerna blir smartare än människan. Redan året därpå lyckas dock människan passera barriären att hjärnbarken har slutat växa genom att koppla upp sig mot en syntetisk moln-tjänst. Därmed kan människans intelligens fortsätta att utvecklas i all oändlighet. Det hävdar Googles innovationschef tillika superfuturisten Ray Kurzweil.

147 förutsägelser om 2009 år 1999, varav 126 anses ha slagit in.

Det är facit för den amerikanske futuristen, superinnovatören, multigeniet tillika Googles innovationschef Ray Kurzweil som har blivit världsberömd genom sitt 30-åriga track-record av korrekta förutsägelser.

Under ett webbsänt samtal med en annan superentreprenör - Peter Diamandis - inom ramen för communityn Digital Abundance ger han ytterligare en förutsägelse. Denna gång av episka mått. Den rör sig om att han är fullständigt övertygad om att mänskligheten kommer att lösa problemet med att hjärnan och därmed också intelligensens utveckling har nått en återvändsgränd där processen kring graviditet och förlossningar gör det för smärtsamt för hjärnan att växa ytterligare.

Ray Kurzweil hävdar nu att det bara är en tidsfråga innan människan har fått fram en digital variant av den yttersta delen av hjärnbarken, neocortex, där vårt högre utvecklade beteende, kognitiva förmågor och hur vi hanterar konsekvenserna av våra handlingar sitter. Den delen av hjärnan är visserligen inte tjockare än 5 millimeter, men utgör genom sin veckning cirka 80 procent av hjärnans totalvikt.

Ray Kurzweil är nu i egenskap av sin roll som innovationschef på Google i full färd med att utveckla en molnbaserad syntetisk hjärnbark som kan ta sig bortom den fysiska barriären och få den mänskliga intelligensen att utvecklas i all oändlighet.

Under samtalet med Peter Diamandis är Ray Kurzweil ändå tydlig med att Google långtifrån hunnit utveckla perfekta simuleringar av den yttersta delen av hjärnbarken ännu, men är ändå övertygad om att man står med färdiga lösningar lagom till när han räknar med att den så kallade singulariteten inträffar 2029 – den tidpunkt då AI, artificiell intelligens väntas bli smartare än människan. Genom att människan redan året därpå ska kunna koppla upp sig mot den syntetiska hjärnbarken via molntjänster får vi betydligt enklare att hålla jämna steg med AI.

“Vi kommer att kunna bygga ut neocortex (Red:s anm: den yttersta delen av hjärnbarken) genom att skapa en hybrid av en syntetisk och biologisk neocortex i molnet. Den stora skillnaden den här gången är att det inte är något som bara sker en gång, vilket var fallet för 200 miljoner år sedan, utan det kommer att att fortsätta expandera i all oändlighet. Så återigen på toppen av den neocortikala hierarkin kommer vi att uppfinna nya metoder att expandera intelligensen som vi inte ens kan föreställa oss idag.”

Ray Kurzweil räknar med att de syntetiska hjärnbarkar som ska kunna tillverkas 2030 blir lika avancerade för dagens människor att förstå som det vore för en primat utan en sådan del i hjärnan att förstå människans musik, plattformar som Youtube och kanske inte minst den singularitetsteori han en längre tid har vurmat så starkt för.

”Du skulle kunna försöka förklara i ett decennium och de (Reds: anm: primaten) skulle fortfarande inte förstå någonting”, säger Ray Kurzweil under samtalet med Peter Diamandis. Men om Ray Kurzweil får rätt och singulariteten verkligen inträffar om tio år är det alltså enligt honom bara början på en helt ny utveckling för mänsklig intelligens – om än i syntetisk form.

Redan i början av 2040-talet och via förbindelsen med en syntetisk molnbaserad hjärnbark räknar Ray Kurzweil med att människan skapar en hybrid av en biologisk och artificiell intelligens som vida överstiger människans nivå. Tur är väl det.

För redan när AI:s intelligens vida väntas överträffa människans nivå - om vi inte får fram en syntetiskt hjärnbark i tid - kommer en rad uppgifter som AI kan utföra snabbt att nå nivåer som vida överträffar vad vår mänskliga intelligens klarar idag.

Ändå är det bara början.

Det beror på att tekniken kommer att skala i rekordfart, enligt Ray Kurzweil. Han drar paralleller till hur Google nyligen utvecklade AI-tjänsten Alpha Go som lyckades besegra världens bästa spelare i det avancerade brädspelet Go samt hur uppföljaren Alpha Go Zero blott månader efteråt sopade banan med Alpha Go.

”Det kommer att ske en helt otrolig transformation bortom det”, säger Ray Kurzweil. Ray Kurzweil hävdar också att dagens smarta mobiler redan fungerar som en förlängning av hjärnbarken och att vi redan i slutet av det här årtiondet når att mänskligheten har 5 miljarder smarta mobiler.

”En tonårig tjej i Afrika med en mobil för 75 dollar kan med några knapptryckningar få access till all mänsklig kunskap, översätta språk och utföra olika arbetsuppgifter. Så smarta mobiler är definitivt en förlängning av hjärnan. Så det är en anmärkningsvärd revolution.”

Den så kallade Moores Lag - som säger att processorkraften fördubblas vartannat år och har visat sig korrekt sedan den formulerades 1965 – har precis som hjärnbarken gått in i en fysisk vägg, enligt Ray Kurzweil.För att ta sig bortom den blir det inte kvantdatorer som gäller, utan snarare en återgång till mekaniska datorer som rör sig på 3D- och atomnivå. 2005 gav Ray Kurzweil ut boken ”The Singularity is Near” och uppföljaren ”Singularity is Nearer” beräknas komma ut i slutet av året.

På Peter Diamandis fråga om det går så snabbt nu att Ray Kurzweil måste uppdatera sin kommande bok skämtar multigeniet att om han inte skriver boken tillräckligt fort kan han behöva ändra på dess titel.

2045 räknar han med att den mänskliga intelligensen med hjälp av den syntetiska hjärnbarken når det som kallas ”event horizon”.

Det är ett begrepp som används i teorier om svarta hål och innebär enkelt förklarat att inget som tar sig in i det svarta hålet tar sig ur det eller ens kan observeras utanför ”event horizon”.

”Vid Event Horizon 2045 kommer saker och ting att vara så djupt förvandlade att vi med hjälp av mänsklig intelligens inte kan se bortom det. Så vi kan inte diskutera hur livet kommer att fungera bortom singulariteten.”

Snabbfakta Ray Kurzweil:

Har korats till geni av Wall Street Journal, ”ultimate thinking machine” av Forbes och toppentreprenör av INC.

Har uppfunnit alltifrån den första flatbäddscannern till läsmaskiner för blinda och är kanske allra mest känd för att ha uppfunnit synthesizern där Kurzweil är ett välkänt märke.

Har tilldelats en Grammy för sina insatser inom musikteknik.

Har utsetts till hedersdoktor 21 gånger och fått hedersbetygelser av tre amerikanska presidenter.

Har skrivit en rad bästsäljande böcker som exempelvis ”The Singularity is Near”.

Första jobbet multigeniet någonsin tog var när han på initiativ av Google-grundaren Larry Page blev Googles innovationschef år 2012.

Medgrundare av tankesmedjan Singularity University.

