Melinda Gates: Därför är preventivmedel lösningen på många av världens problem

”Jag har valt att göra min röst hörd för preventivmedel. Det finns drygt 200 miljoner kvinnor som inte har det och det skulle förändras deras liv om de hade det. Det är det största anti-fattigdomsverktyg som existerar”, säger Melinda Gates i en intervju med New York Times om nya boken ”The Moment of Lift – How Empowering Women Changes the World”.

Tillsammans med maken driver hon världens största satsning på välgörenhet – Bill & Melinda Gates Foundation – med donationer på nära 51 miljarder dollar. Fokus ligger på att bekämpa världens fattigdom, men också förbättra hälsan för många av jordens invånare.

2010 startade Bill Gates tillsammans med Warren Buffett The Giving Pledge där amerikanska miljardärer – men på senare tid även miljardärer från andra länder – förbinder sig att ge bort minst 50 procent av sina förmögenheter under sin livstid, alternativt efter döden.

Därmed är det kanske inte så oväntat att hon och Bill Gates förutom att se positivt på system med progressiv skatt inte tror på att förmögenhet ska gå i arv mellan generationer.

Som argument för det menar hon att Bill Gates och Warren Buffett skulle vara de första att skriva under på att om de inte hade vuxit upp i USA och kunnat dra nytta av dess välutvecklade utbildningssystem och infrastruktur hade man heller aldrig kunnat skapa så framgångsrika bolag som Microsoft och Berkshire Hathaway.

På frågan om hon på grund av alla de filantroper hon har träffat genom The Giving Pledge har funnit någon som försöker ta itu med problemet att världens rika själva är en starkt bidragande orsak till växande fattigdom i världen menar hon ändå vissa faktiskt har börjat navelskåda sig själva.

Naturligtvis finns det bland de cirka 190 miljardärer som har anslutit sig till The Giving Pledge de som gör det bara för att det ser bra ut. Men Melinda Gates har ändå förvånats över hur många inte bara dollarmiljardärer, utan även multimiljonärer i dollar, som besöker stiftelsen för att få reda på hur hon och maken resonerar kring just filantropi.

Ytterst anser hon att det hela dels kokar ned till hur världen ser på demokrati och hur vi vill att länder ska se ut och agera inom 50-100 år, dels att varje individ måste bli bättre på att sympatisera med de livsöden vi möter och fråga oss vad vi kan göra för att hjälpa andra.

Efter 20 år med filantropiska gärningar har Melinda Gates lärt sig att det bästa sättet att ifrågasätta sina egna privilegier är att spendera tid med människor som har det betydligt sämre.

I den nya boken beskriver hon hur hon en gång levde i en våldsam relation. Precis som det dödade hennes röst och självkänsla under flera år menar hon att det uppstår liknande effekter för stora grupper kvinnor i u-länder som inte får göra sina röster hörda och därmed också saknar makten att besluta över sina egna liv.

