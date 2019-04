Spelbolagets kurskollaps på över 40% drar med sig hela sektorn

Stockholmsbörsen har haft en oregelbunden inledning på den nya veckans handel. Inom bettingsektorn har viss kurspress märkts av efter en vinstvarning från Global Gaming medan Leo Vegas anklagas för aggressiv brittisk marknadsföring.

Vid 13.15-tiden var OMXS30 upp 0,1 procent till nivån 1.642. Aktier för drygt 5 miljarder kronor hade då bytt ägare på Stockholmsbörsen. Det tyska DAX-indexet och Parisbörsens CAC40-index var då båda 0,2 procent upp.

I storbolagsindextopp fanns flera finansrelaterade aktier med de bolånetunga bankerna Swedbank och SHB 0,9 respektive 0,5 procent högre. SHB rapporterar på onsdag. Investmentbolagen Investor och Kinnevik steg samtidigt 0,7 till 0,8 procent. Än större vinnare var hälsovårdsaktören Getinge, 1,1 procent upp.

I andra änden av OMXS30 fanns SCA och Essity 1,0 och 0,6 procent ned. HSBC har sänkt rekommendationen för Atlas Copco. Atlas-aktierna tappade 0,2-0,4 procent.

Den kinesiska staten har inlett en granskning utifrån klagomål riktade mot telekomföretaget Ericssons agerande när det gäller licenser för intellektuella rättigheter i Kina, rapporterar Bloomberg. Ericsson säger sig samarbeta men menar att licenser hanteras till korrekta och rättvisa villkor. Ericssons aktie var ned 0,2 procent. I analysflödet har Goldman Sachs upprepat köp av Ericsson men sänkt Nokia till sälj. Nokia tappade nära 3 procent.

Bettingsektorn hamnade under kurspress efter en vinstvarning från Global Gaming, som bland annat äger varumärket Ninja Casino. Bolaget aviserade en omsättning om 163 miljoner kronor för det första kvartalet, ned från 199 miljoner kronor motsvarande period 2018. Kvartalsrörelseresultatet enligt de preliminära siffrorna angavs till -45 miljoner kronor (+29). Aktien rasade 43 procent.

"Vi har haft lägre intäkter, förvisso, men det är marknadsföringskostnaden som är för hög", säger vd Joacim Möller till Nyhetsbyrån Direkt.

De flesta sektorkollegorna noterades på minus, exempelvis retirerade Betsson och Netent båda kring 4 procent.

Än värre drabbad var Leo Vegas-aktien, som föll nära 10 procent. Enligt The Guardian utreder den brittiska spelmyndigheten anklagelser om att Leo Vegas ska ha "bombarderat" en problemspelare med mailreklam. Myndigheten ska enligt tidningen ha samlat bevis rörande huruvida Leo Vegas har brutit mot villkoren för licensen i nationen.

Clas Ohlson har presenterat att den totala försäljningen steg med 4 procent under mars. I lokala valutor ökade försäljningen med 2 procent. Onlineförsäljningen ökade med 28 procent under månaden. Aktien var knappt 1 procent upp.

Teknikkonsultbolaget ÅF steg 3,5 procent sedan DI rekommenderat köp av aktien i måndagens utgåva.

Kredithanteraren Intrum backade nära 4 procent sedan Nordea sänkt rekommendationen för aktien till behåll från köp.

Lundin Mining var 1,7 procent ned och hade en begränsad nettokursförändring av att ha delgivit ett köp av koppar- och guldgruvan Chapada i Brasilien för 800 miljoner dollar kontant.

Påsklov och nervös väntan inför rapportfloden, det betyder en loj stämning på Stockholmsbörsen när börsveckan inleds. Index öppnar kring nollan. Spelbolaget Global Gaming står för morogonens dramatik och rasar omkring 40 procent efter vinstvarning.

Kinesisk statistik över utrikeshandeln från i fredags, där exporten ökade nästan dubbelt så mycket som väntat, och börsuppgångar på Wall Street gav stöd till de asiatiska marknaderna under natten och morgonen. Tecken på att USA och Kina har kommit närmare ett handelsavtal förbättrade också sentimentet.

På bolagsfronten har Global Gaming vinstvarnat och redovisat preliminära siffror för det första kvartalet. Tidigare förslag om en utdelning om 3 kronor per aktie dras tillbaka. Den preliminära omsättningen under första kvartalet sjönk till cirka 163 miljoner kronor, ned från 199 miljoner kronor motsvarande period 2018. Rörelseresultat blev preliminärt -45 miljoner kronor (29,2).

"Det har varit känt att svenska marknaden varit negativ i det första kvartalet, och att mindre operatörer drabbats hårdare. Det är ingen stor negativ överraskning för marknaden som helhet", säger en analytiker till Nyhetsbyrån Direkt.

Clas Ohlson presenterade försäljningssiffror under morgonen. Total försäljning steg med 4 procent under mars. I lokala valutor ökade försäljningen med 2 procent. Onlineförsäljningen ökade med 28 procent under månaden.

Bilprovningsbolaget Opus har reviderat sina finansiella mål som fokuserar på tillväxt, rörelsemarginal och optimering av kapitalanvändning. Opus reviderade finansiella mål ligger i linje med fortsatt förväntad lönsam tillväxt, uppger bolaget.

Den kinesiska staten har inlett en granskning utifrån klagomål riktade mot telekomföretaget Ericssons agerande när det gäller licenser för intellektuella rättigheter i Kina, rapporterar Bloomberg. Bolaget säger sig samarbeta men menar att licenser hanteras till korrekta och rättvisa villkor.

Goldman Sachs har sänkt Nokia till sälj från neutral. Riktkursen sänks från 5:60 till 4:70 euro. Det motsvarar nya riktkursen 49:21 kronor för den i Stockholm noterade aktien. Stängningskurs på fredagen var 54:46 kronor. Investmentbanken höjer samtidigt riktkursen för Ericsson från 100 till 103 kronor med upprepad köprekommendation. Sista avslut på fredagen var 91:40 kronor.

HSBC har sänkt sin rekommendation för Atlas Copco till behåll från köp. Riktkursen ligger kvar på 280 kronor. Aktien handlades för 275:60 kronor vid fredagens stängning.

SEB Equities har sänkt sin rekommendation för stålbolaget SSAB till behåll från köp. Riktkursen sänks till 37 kronor från 52 kronor. Aktien stängde på 36:25 kronor i fredags.

Vidare har Nordea Markets sänkt sin rekommendation för Intrum till behåll från köp.

Handelsbanken har höjt riktkursen för Holmen till 210 kronor, från tidigare 195 kronor. Rekommendationen behåll upprepas. Stängningskursen på fredagen var 209:50 kronor.

Teknikkonsultbolaget ÅF har halkat efter på börsen. Men om vd Jonas Gustavsson lyckas med fusionen med Pöyry kan aktien komma att värderas upp med 20 procent. Det anser Dagens Industri som rekommenderar köp av aktien.

Kepler Cheuvreux har sänkt riktkursen för Catena Media till 106 kronor från 138 kronor. Rekommendationen köp upprepas. Fredagens stängningskurs var 60:50 kronor.