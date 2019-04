Flygskam i kubik: Snart kan du ta rymdraket till Thailand, spår storbanken

"That´s one small step for a man, one giant leap for mankind".

Det bevingade uttrycket fällde Neil Armstrong då han tog mänsklighetens första steg på vår mest närliggande himlakropp – Månen.

Ett halvt sekel senare har människan inte ens satt sin fot på Mars.

Därmed befinner sig dollarmiljardärer som Tesla-grundaren Elon Musk med SpaceX och Amazon-grundaren Jeff Bezos med Blue Origin i en kapplöpning om att komma först till den röda planeten.

Nu visar dock en rapport från investmentbanken UBS att vi kanske inte alls behöver ta oss så långt ut i rymden för att hitta nya stekheta marknader.

UBS bedömer nämligen att "rymdekonomin" växer från 244 miljarder dollar 2010 till 805 miljarder dollar 2030 och att marknader som rymdturism och då kanske allra främst långdistansflyg över jorden - fast inte strax ovan molnen utan ute i rymden - har framtiden för sig.

Även om den ryska rymdflygstyrelsen Roskosmos redan har arrangerat rymdresor för "turister" är UBS övertygat om att den kommande snabba teknikutvecklingen inom området med stora kostnadsbesparingar som följd gör att marknaden för rymdturism blott befinner sig i sin linda.

Samtidigt kommer alltså marknaden för rymdturism vara liten storleksmässigt i förhållande till marknader för långdistansflyg i rymden, enligt UBS.

Förra året genomfördes 527 000 flighter på minst 10 timmar utspritt över 800 rutter och med 309 passagerare i snitt per flygning.

Utifrån ett beräknat pris på 2 500 dollar per flygning räcker det med att enbart ta 5 procent av den totala marknaden för långdistansflyg för att marknaden ska vara värd 20 miljarder dollar 2030, enligt UBS.

Investmentbanken ser också den kommande växande rymdturismen som en språngbräda för marknaden för långdistansflyg i rymden.

Något som ytterligare banar väg för att det ser ljust ut på just den marknaden är att en undersökning vid UBS Evidence Lag kopplat till rapporten visar att man hellre färdas i rymdskepp med förare än de förarlösa plan som väntas i och med AI-samhället.

För att marknaden för den sortens resor verkligen ska blomstra på allvar måste dock nötter som säker teknik, lagar och konsumentens anpassning knäckas, enligt UBS.

Oavsett vilket anser investmentbanken att 5 procent av långdistanspassagerarna är i underkant och att 10 procent borde vara mer en rimlig bedömning av marknaden 2030. Om så blir fallet är marknaden värd 40 miljarder dollar per år vid den tidpunkten.

