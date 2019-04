4 sätt att bygga kundrelationer – och vad du riskerar om du inte gör det

Det kan vara svårt, speciellt för större bolag, att implementera moderna digitala system. Men, konsumenterna i dag har större förväntningar på digitala lösningar och de är dessutom väldigt pålästa.

”Det är därför det blir det så viktigt att man som företag kan möta de förväntningarna”, säger Ola Forsberg, produktägare av Customer Communication Solutions (CCS) på Posti Messaging.



Posti Messaging erbjuder lösningar för digitalisering och effektivisering av dokumentprocesser och bolaget har lång erfarenhet av omnikanallösningar. För några år sedan påbörjade de diskussioner om hur de kunde utveckla och förbättra sitt erbjudande. Det resulterade i en tjänst som gör att Posti Messagings kunder kan ta tillvara sin kommunikation på ett mycket bättre sätt. I och med att konsumenter i högre grad slutar besöka butiker och kontor blir kommunikation som fakturautskick ibland den enda kontaktytan företag har med sina konsumenter – att missa möjligheten att bygga bättre kundrelationer via dem kan därför få stora konsekvenser.

Posti Posti Messaging hanterar 30 miljoner meddelanden i månaden där 46 procent är i digital form. Företaget är den största aktören i Finland och näst största aktören i Sverige och Norge.



Sifo-undersökning: att kombinera digitala och fysiska utskick ger bäst effekt

I samband med utvecklingen av ”dynamic conversation”, som är en del av hela kundkommunikationslösningen, genomförde Posti Messaging även en undersökning tillsammans med Kantar Sifo för att bättre förstå konsumenternas beteenden.

”Svaren bekräftade i mångt och mycket det vi redan visste – att digitaliseringen går framåt och att folk förväntar sig att kommunikation ska vara smidig och enkel i dag. Allt handlar om att skapa en positiv kundupplevelse”, säger Ola Forsberg och fortsätter:

”En annan insikt vi fick bekräftad var styrkan i att kombinera digitala och fysiska utskick. Att ge konsumenten möjligheten att välja hur den vill blir kommunicerad med är A och O – man vill kanske få information om nya erbjudanden på sms till mobilen medan man vill ha fakturan hem i brevlådan. Vi vet också nu att nio av tio läser utskicken de får så det finns en outnyttjad kommunikationsväg med stor potential här.”

Insikterna från rapporten tar sig bland annat uttryck i vad Posti Messaging kallar dynamisk konversation mellan företag och kund. Det går ut på att möjliggöra individanpassade utskick och interaktion för att kunna förhöja kundupplevelsen och i förlängningen företagets relation till sina konsumenter.

”Skickar man till exempel en faktura på mail går det att komplettera utskicket med en länk till en personlig webbsida med all info du behöver och där du dessutom kan logga in med bank-id. På så sätt samlar man också in värdefulla data som går att använda för att optimera kommunikationen ytterligare”, säger Ola Forsberg och avslutar:



”Vi vill hjälpa våra kunder att ta steget in i digitaliseringen, men det betyder inte att man måste byta ut hela sitt IT-system. Vi kan implementera delar av systemet helt beroende på vad kunderna behöver.”

