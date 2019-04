Börsens nya raketbränsle, rusande Sverigefonder och haussad premiär för GW:s bolag

Optimism från inköpschefer i Kina satte tonen för veckans rivstart på Stockholmsbörsen som klättrat stadigt sedan dess. Efter den positiva konjunktursignalen skiftade marknaden fokus till förhandlingar om handelsavtal mellan USA och Kina.

Ännu är inget avtal klart men marknaden tar fasta på positiva tongångar. Förhoppningen är ett slut på det handelskrig som länge hämmat börsen. ”Något väldigt monumentalt kan hända snart”, sade president Trump efter senaste mötet.

”Bägge sidorna har sagt att de är jättenära ett avtal. Börsen har hejats på av de här optimistiska uttalandena”, säger Esbjörn Lundevall, aktiestrateg på SEB.

”Om du tittar på börsen, har det varit cykliskt i ledning. De är de som påverkas mest av de här faktorerna som ger mindre konjunkturoro”, fortsätter han.

Klädjätten H&M har fortsatt stiga efter rapportskrällen förra fredagen och är nu upp 15 procent senaste veckan. Analytikerna har i veckan justerat upp sina vinstprognoser för bolaget.

Rapportskrällen säger dock mer om marknadens lågt ställda förväntningar än om förbättrade utsikter, enligt Esbjörn Lundevall som sätter siffrorna i perspektiv:

”Rapporten var bättre än väntat tveklöst. Men marginalen var den sämsta på 20 år och resultatet ned 17 procent jämfört med fjolåret. Att kalla det bra, samtidigt som även lagernivåerna är höga, är inte nyanserat. Det var en positiv överraskning mot nedställda förväntningar”, säger han.

De största kursrusningarna i veckan svarar mindre bolag för. Läkemedelsbolaget Onclogy Venture tar täten med en rusning på 77 procent. Igår berättade bolaget att de fått en exklusiv option att inlicensiera de europeiska rättigheterna till ett cancerpreparat. Dagen innan bekräftades att de lämnat in en ansökan för godkännande till amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

En annan kursrökare är Seatwirl som precis tagit ett stort kliv mot att få ut sina flytande vindkraftverk SeaTWirl2-1 på marknaden. Marknaden hurrar och skickar upp kursraketen till nya höjder.

Läs mer: Vindkraftsraketen snurrar vidare på börsen – upp 600% senaste året

1. Onclogy Venture +77,2%

2. Pharmacolog i Uppsala B +68,2

3. Secits Holding +48,4%

4. SeaTwirl +37,0%

5. Curando Nordic +29,6%

Veckans värsta sjunkbomb är Oscar Properties preferensaktie som mer än halverats. Allt fler ifrågasätter lyxbyggarens framtid efter krisåtgärderna som presenterades i tisdags. ”Läget är riktigt allvarligt”, kommenterade Söderberg & Partners sparekonom Joakim Bornold till SvD.

1. Oscar Properties Pref -56,9%

2. Nextstim Oyj -32,13

3. Annexin Pharmaceuticals -31,8

4. Powercell Sweden -31,4%

5. Episurf -29,3%

Stockholmsbörsens rally ger skjuts åt aktiefonder. Den genomsnittliga Sverigefonden har ökat med hela 16,5 procent hittills i år, enligt fondutvärderaren Morningstars siffror. Bästa valet i år har varit Evli Småbolag Sverige som galopperat 22 procent. Här nedan listar vi topp-10-listan för året.

Årets bästa Sverigefonder utv i år (%) Evli Sverige Småbolag B 23,2 Cliens Småbolag A 22,2 Carnegie Micro Cap 21,9 Spiltan Aktiefond Småland 21,8 C Worldwide Sweden 1A 21,2 Swedbank Robur Exportfond 21,0 SEB Sverigefond Småbolag C/R 20,7 Skandia Sverige Hållbar 20,4 Länsförsäkringar Småbolag Sverige 20,1 Handelsbanken Sverigefond SEK 20,0 Källa: Morningstar

Vad händer då i nästa vecka?

Det är upplagt för IPO-fest på Stockholmsbörsen på måndag. Då kliver nämligen miljöteknikbolaget Triboron in på First North, vars aktier i nyemissionen haft en strykande åtgång. Få aktieintresserade har missat att Leif GW Persson och Göran Persson gått in som tidiga investerare.

Läs även: Leif GW avslöjar hur mycket han satsar i sin nya favoritaktie: ”Först tecknade jag för 4 miljoner kronor”

På rapportfronten väntas it-bolaget Dustin och detaljhandelskedjan VRG bekänna färg på onsdag. Veckan avslutas med bokslut från fastighetsbolagen Atrium Ljungberg och Fabege.

På makrofronten är ECB:s räntebesked en given höjdpunkt på onsdag. Samma dag håller Riksbankens Henry Ohlson ett anförande på temat hushållens skuldsättning och konjunkturläget.

Räkna med att börsen kommer fortsätta att pressas av avskiljda utdelningar från exempelvis småspararfavoriten Swedish Match.

Både den här månaden och nästa är det högsäsong för bolagsstämmor, då aktieutdelningen klubbas. Stalltipset är att Stockholmsbörsens bolag i totala termer delar ut mer pengar än någonsin tidigare – de här 10 aktierna anses ligga bäst till.