Borgmästaren till lokala oljejätten: ”Ställ om – annars drar vi er inför rätta”

Eric Piolle är Frankrikes första gröna borgmästare i en större stad, Grenoble. I staden som ligger i närheten av Alperna blir somrarna hetare och på de omgivande bergen smälter glaciärerna bort.

Nu har han och elva andra franska borgmästare tröttnat på att det franska oljebolaget Total, som enligt brittiska Carbon Disclosure Project är ett av de 20 företag i världen som bidrar mest till koldioxidutsläppen, ignorerar klimatmålen, rapporterar Vetenskapsradion.

I höstas uppmanade gruppen under ledning av Eric Piolle Total att skriva in i den lagstadgade beredskapsplanen hur de ska minska sina utsläpp så att världen kan hålla sig under 1,5 graders medeltemperaturhöjning vid slutet av århundradet.

Veckans ”Greta” Vi lyfter fram engagerade, intressanta personer världen över som i sann Greta Thunberg-anda tar egna, nya och djärva grepp med koppling till näringslivet för en hållbar värld.

Istället vill Total nu öka sina utsläpp de kommande åren och tar sikte på 2 graders temperaturhöjning, men det är helt enkelt inte möjligt säger Eric Piolle enligt Vetenskapsradion. Borgmästarna kräver att bolaget höjer ambitionen, styr om sin innovation och forskning och tar fram en ny affärsplan.

Gruppens advokater studerar just nu hur en juridisk process ska kunna inledas om Total vägrar.

"Det är dags att domstolarna tar sig an klimatfrågan nu för den kommer bara att växa", säger Eric Piolle enligt Vetenskapsradion.