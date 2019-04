Ubers ärkerival hann före till börsen – men aktien rasar i premiärhandeln

Lyfts börspremiär var huvudnumret under måndagens handel i New York, som överlag gick i positiva tecken.

De ledande börserna i New York fortsatte uppåt under måndagskvällen. Kinesiska inköpschefsindex för mars kom in bättre än väntat före öppning, vilket bidrog till det goda börshumöret.

Dow Jones industriindex stängde upp 1,3 procent till 26.258. Det bredare S&P 500 var upp 1,2 procent till 2.867, den högsta nivån sedan oktober, medan tekniktunga Nasdaq ökade 1,3 procent till 7.829.

Hela sju av sektorerna i S&P 500 steg över 1 procent för dagen, varav finans gick allra bäst. Av de tre sektorerna på minus var kraftbolagen sämst med en nedgång på 0,7 procent.

Kinas regering uppgav på söndagen att den kommer att avhålla sig från att höja tullarna på bilar och bildelar från USA från den 1 april. Handelssamtalen återupptas i Washington i veckan.

Nättaxitjänsten Lyft, som gjorde börsdebut på fredagen rasade nästan 12 procent till 69 dollar, vilket är 3 dollar under introduktionskursen.

Activision Blizzard steg 3,5 procent efter att en analytiker på Wedbush lagt till spelutvecklaren i sin lista "Best Ideas" med motiveringen att bolaget kommer att prestera betydligt bättre än förväntat under 2019.

Åt andra hållet gick kosmetikakoncernen Coty då JP Morgan adderat bolaget till sin lista "Analyst Focus List" som ett av de bästa bolagen att blanka. Aktien backade 1,9 procent.

Amazon har fått höjd riktkurs av Oppenheimer till 2.085 från 1.975 dollar, åtföljd av rekommendationen outperform. Aktien steg 1,9 procent till 1.814 dollar.

Livsmedelskoncernen Kellogg har sålt kakmärket Keebler samt närliggande verksamheter till Nutella-ägaren Ferrero för 1,3 miljarder dollar. Kelloggs aktie sjönk 2,4 procent.

Flera kasinobolag med exponering mot Macau gick starkt efter en rapport som visade att intäkter i den kinesiska spelmetropolen ökade mer än väntat för mars månad. Wynn Resorts steg 8,4 procent.

Eastman Kodak var upp 5,4 procent inför bolaget rapport efter stängning.

På makrosidan steg ISM inköpschefsindex för industrin till 55,3 i mars, vilket var högre än väntade 54,5, enligt Reuters och även en ökning jämfört med 54,2 i februari.

Oljepriset steg under kvällen och enligt Reuters var Opecs oljeproduktion i mars den lägsta sedan februari 2015. WTI-oljan steg 2,5 procent och stod strax innan stängning på årshögsta.

Amerikansk tioårig statspappersränta var upp 9 punkter till 2,49 procent.