Vi har testat kaxiga bankutmanarna Klarna och Revolut som vill ta över dina kortköp – här är vinnaren

I ena ringhörnan står Klarna, en av fanbärarna för svenska techundret som nyligen lanserat betalkort. I den andra riskkapitalstinna Revolut som tagit hemmamarknaden Storbritannien med storm.

Båda kallar sig för nästa generations bank och har siktet inställt på de svenska kortkunderna. Nuvarande dominanter bör ta den nya konkurrensen på allvar.

Just betalningar är tillsammans med investeringar de traditionella bankaffärer som väntas påverkas mest av disruptiva krafter framöver, enligt finansjätten Citis analytiker. I färska rapporten "Bank X – The New New Banks" landar de i profetian att mellan en tredjedel och hälften av alla konsumentbetalningar kommer tillfalla bolag som klassas som fintech, bigtech och neo-banker år 2025.

De segervissa utmanarna har ingen överdriven respekt för etablissemanget. Klarnas vd Sebastian Semiatkowski har sagt att storbankerna kommer att försvinna inom fem år. Revolut-grundaren Nikolay Storonsky sade till Veckans Affärer i samband med en Sverige-offensiv förra året att "Norden långtifrån är immunt mot sketna banker" och gav en särskild känga till konkurrenternas "klumpiga appar" och "torftiga teknologi".

Men hur bra är då deras konkurrerande tjänster? Vi ställde utmanarna mot varandra:

Första upplevelsen

Med några knapptryck laddar vi hem Klarnas och Revoluts appar varifrån korten beställs. Några dagar senare landar de i brevlådan och första köpen genomförs utan problem.

Men viss irritation uppstår redan efter första Klarna-köpet. Trots att alternativet 'Betala direkt' valdes vid ansökan registreras köpet som 'Få först. Betala sen'. Det känns smått absurt att ställas inför valet att delbetala vardagsutgiften som i det här fallet är en lunch. Kundtjänsten upplyser oss om att det går att ställa in så att transaktioner upp till en bestämd summa betalas direkt automatiskt.

Revoluts påminnelser om att börja använda kortet gör det lockande att stänga av appens pushnotiser, men vi låter bli för jämförelsens skull.

Foto: Revolut

Så dras pengarna

I Klarnas app väljer du vilket externt bankkonto som ska anslutas, där pengar dras med viss fördröjning. Revolut-kortet kopplas däremot inte till något bankkonto, utan fylls på med pengar från ett annat debit- eller kreditkort alternativt Apple Pay.

Registrering

Vi svenskar är vana vid att enkelt identifiera oss med Bank-ID som Klarna använder. Därför upplevs det en smula ålderdomligt när Revolut ber om att fotografera id-handlingar och ta en selfie som granskas manuellt. Det visar sig vara en tålamodsprövande övning. Inte en eller två utan tre gånger får vi fotografera id-handlingar. Första gången vi ombeds göra om processen anges Brexit som orsak, andra gången att körkort inte längre accepteras.

Avgifter

Båda korten marknadsför sig med att inte ta ut några valutaväxlingsavgifter utomlands. Det i kombination med 0 kr i månadsavgift är ett svårslaget erbjudande.

Så länge du väljer 'Betala direkt' hos Klarna är kortet kostnadsfritt. Alternativet 'Betala sen' kostar 29 kr i månaden kopplat till en månadsfaktura.

Revolut erbjuder sitt kort i tre prisklasser där standardkortet är utan månadsavgift. De tar dock ut en fraktavgift på 5 pund (cirka 60 kr) för att leverera budgetkortet som vi har testat. Tips: Ha is i magen och beställ inte kortet direkt när du installerat appen. Plötsligt kan det dyka upp erbjudande om att få hem kortet gratis.

Av det finstilta framgår att Revolut gör ett påslag för enstaka valutor: thailändska baht, ryska rubel och ukrainska hryvnia.

Värt att notera är att Klarna-kortet saknar möjlighet att ta ut kontanter. Revolut går inte lika långt i sin kontantlösa iver, men premierar inte heller bankomatuttag med sitt påslag på 2 procent för belopp över 2 000 kr.

Foto: Klarna

Budgetkoll

Revolut har fler funktioner för att hålla koll på din ekonomi. Du kan sätta maxtak för utgifter per månad och dela upp budgeten efter kategorier som shopping och resor. En graf visar hur ditt spenderande ser ut över tid och varje vecka ges en summering av dina köp uppdelat på kategorier.

Klarna ger å andra sidan en större överblick över hela din ekonomi då det finns en funktion för att hämta transaktioner från externa banker.

Andra funktioner

En Swish-liknande funktion gör att Revoluts användare kan dela upp exempelvis restaurangnotan. Deras användare som uppgraderar till dyrare kort får tillgång till lounger på flygplatser och en concierge som hjälper till med bland annat hotell- och flygbokningar.

Klarna får ett plus för sin kundservice-funktion som är integrerad i appen och som svarar på frågor på bara några sekunder.

Mobilappen

Både Revolut och Klarna skickar ut notiser som upplyser om ditt senaste köp strax efter att kortet dragits. Visst känns det high tech, men nyttan är tveksam och det bidrar till mobilens eviga plingande.

Revolut ger ett sobert intryck med en avskalad minimalistisk design. Klarna tar ut svängarna mer på oväntade sätt. På hemfliken blandas uppgifter om senaste transaktionen med artiklar som hämtade ur livsstilsmagasin á la "20 sätt att bära pennkjolen på".

Gränssnittet som möter användarna (Revolut till vänster och Klarna till höger)

Design

Klarnas rosa Visa-kort sticker onekligen ut i plånboken, och rimmar väl med deras kitschiga image. Revolut satsar på mer klassisk design i blå som tonas över till lila.

Summering

Trots den uppskruvade retoriken mot bankerna förlitar sig både Revolut och Klarna på deras infrastruktur. För att använda korten i det här testet krävs att du har ett transaktionskonto på en annan bank.

Vad tillför då utmanarna? En hel del, faktiskt. Banksektorn behöver hungriga utmanare som jagar på och driver utvecklingen. Den största nyttan med deras kort är att de agerar blåslampa vad gäller valutaväxlingsavgifter och månadsavgifter för kort. Sådana smygavgifter är ett fräckt men alltför vanligt sätt att mjölka bankkunder.

Klarna har en fördel i att kortet är kopplat direkt till bankkontot, vilket upplevs som smidigare. Revoluts fylla på med pengar-modell för tankarna till gamla telefonkontantkort, men kan vara fördelaktigt om syftet är att exempelvis ge veckopeng till dina barn.

Då även shopping på nätet och transaktioner från andra banker samlas i Klarna-appen blir de snabbt favoriten av de två. Det förutsätter dock att du står emot frestelsen att dela upp eller skjuta på betalningen. Annars blir Klarna-kortet en dyr affär.

Bästa argumentet att välja Revolut är möjligheten att ta ut kontanter, både i Sverige och utomlands. Det kan tippa över till britternas fördel om du är en globetrotter eller kontantentusiast i största allmänhet.