”Riv affärsplanen och bygg starka team – så lyckas du med både stora affärer och stor familj”

Bakom varje framgångsrik kvinna finns en jämställd man...

Vill vi kvinnor ha mer makt – det vill säga ansvar och möjligheter – i affärslivet, så måste vi också dela med oss av makten över familjen till männen. Jag menar inte att vi behöver göra precis samma saker för att vara ett bra team. Men det totala ansvaret måste balanseras.

Utan en jämställd man och ett gemensamt ansvar för vår sexåriga dotter och snart ett och ett halvt-åriga tvillingpojkar hade det varit svårt för mig att äga och bygga upp Prodiem. Jag och min man Rikard har dessutom gemensamma mål för vårt liv och jobbar mycket för att inkludera familjen och skapa delaktighet istället för att exkludera.

När alla känner sig delaktiga spelar det mindre roll vem som gör vad eller när – i det stora perspektivet gör vi det tillsammans. Då handlar det inte heller om att försaka barnen eller slå knut på sig själv. Mina barn älskar att leka kontor! Och ledningsmöten hemma i soffan fungerar alldeles utmärkt.

…och tryggheten att släppa fram varandra.

Ett högpresterande team känner den psykologiska trygghet som krävs för prestigelöshet och modet att släppa fram varandra. Det modet har både jag och min man Rikard, liksom jag och min kompanjon och Prodiems vd Anna.

Under resans gång har röster höjts om att jag borde äga hela bolaget själv. Men att våga äga tillsammans med Anna är bland det bästa jag gjort. Att dela upplevelsen, de svåra besluten och framgången samt att kunna växa och behålla kunder även under perioder av exempelvis föräldraledighet har varit och är ovärderligt.

Det finns ett afrikanskt ordspråk som lyder: ”If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.”

Ett team består inte av två personer per definition och även för oss är förstås medarbetarna en av de starkaste krafterna bakom företagets framgång. Som människa har jag behov av att känna mig behövd. Men att som bolagsägare kunna få känna sig överflödig, i allt fler situationer i den dagliga verksamheten, är bland det häftigaste som finns. Paradoxalt nog är det lättare att driva ett stort bolag än ett litet. När alla processer finns på plats ger det utrymme för medarbetarnas kraft att bygga vidare.

Självklart är det kämpigt att driva bolag ibland – som när vinterkräksjukan sammanfaller med årsrapporter, arbetstoppar och behov av att själv rekrytera nya medarbetare – men det är ju knappast unikt för företagsledare. Det stavas livet.

Så fastna inte i planeringsstadiet på grund av affärsplanen eller av rädsla för att försumma familjen. Gå ut och äg istället genom att bygga minst två starka team och utrymme för handlingskraft!

Viktoria Simmingsköld är grundare och ägare av Prodiem AB och medlem i 17-nätverket.