Börsdag i dur på Wall Street: Yogamärkets glädjeprognos får aktien att rusa tvåsiffrigt

Samtliga större börsindex i USA avancerade under torsdagens handel. Sportklädesbolaget Lululemon blev dagens stora vinnare tillsammans med Calvin Kleins och Tommy Hilfigers ägarbolag.

De ledande New York-börserna jobbade sig stadigt uppåt under torsdagskvällen och stängde till slut på plus för dagen.

I Peking pågår handelssamtal mellan USA och Kina och enligt Vita husets ekonomiska rådgivare Larry Kudlow är Trump-administrationen redo att fortsätta förhandla i veckor eller till och med månader för att nå ett avtal.

Dow Jones industriindex stängde upp 0,4 procent till 25.717. Även det bredare S&P 500 steg 0,4 procent till 2.815, medan tekniktunga Nasdaq ökade 0,3 procent till 7.669.

Råvaror var bästa sektor medan kraftbolag sjönk mest.

Det kanadensiska sportklädesbolaget Lululemon klättrade drygt 14 procent efter att ha lämnat en vinstprognos för helåret som överträffade förväntningarna. Lululemon räknar även med en tvåsiffrig jämförbar försäljningsökning.

Även PVH, som äger varumärkena Calvin Klein och Tommy Hilfiger, steg drygt 14 procent efter att ha redovisat en vinst per aktie som var över analytikers förväntan.

I sektorn klättrade flera andra bolag, däribland Under Armour och Ralph Lauren.

Tyngre gick det för telekom efter uppgifter om att myndigheterna motsätter sig koalitionen mellan Sprint och T-Mobile. Sprint sjönk 6 procent, medan T-mobile var ned 4,3 procent. Verizon, med Hans Vestberg som vd, backade 3 procent.

Den amerikanska regeringen har stämt Facebook för diskriminering inom bostadsannonsering. Det sociala nätverksbolagets aktie backade 0,2 procent.

Flygplanstillverkaren Boeing har stämts i kölvattnet av den flygkrasch i Etiopien som tog 157 liv. Nyheten påverkade inte aktien som stängde upp 0,1 procent, men har sjunkit över 10 procent sedan olyckan den 10 mars.

Nielsen Holdings, som bland annat mäter tv-tittande, har fått sänkt riktkurs till 23 från 27 dollar av Credit Suisse då tidigare uppköpsintressen har svalnat, enligt en analys. Aktien backade drygt 11 procent till 24 dollar.

På råvarumarknaden var oljepriset oförändrat efter en tidig nedgång. USA:s president Donald Trump har twittrat att "oljemarknaden är skör och därför är det mycket viktigt att Opec utökar sin produktion".

Amerikansk tioårig statspappersränta var upp 2 punkter till 2,39 procent.