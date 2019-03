Jättelyft för H&M på börsen efter rapportskräll

Stockholmsbörsen inledde fredagens handel på lätt plus med stöd av en markant kursuppgång i klädjätten H&M efter morgonens rapportsiffror. Flera aktier inom storbolagsindex handlas utan rätt till utdelning, bland annat Swedbank och Nordea, vilket höll nere index. Astra Zeneca backade efter en storaffär inom cancerbehandling.

Vid klockan 9.45 var Stockholmsbörsens OMXS30-index upp 0,1 procent till nivån 1.560. Aktier för 3,9 miljarder hade omsatts. På kontinenten steg tyska DAX med 0,5 procent och Parisbörsens CAC-index var upp 0,8 procent.

H&M:s resultat i klädbolagets senaste kvartal december-februari var högre än väntat. I månaden efter rapportperioden, under 1-27 mars, ökade nettoomsättningen 7 procent. H&M-aktien sköt i höjden med över 13 procent.

För flera av storbankerna lyste det fortsatt rött på börsskärmarna men med påverkan från avskilda utdelningar i Swedbank och Nordea. Swedbank, som hade ytterligare en tuff dag på torsdagen, backade drygt 11 kronor. Det var dock mindre än den avskilja utdelningen om 14:20. Nordea sjönk lite över 8 kronor, i stället något mer än utdelningen på motsvarande 0:69 euro. SEB var ned 1,6 procent och bäst klarade sig Handelsbanken, aktien steg 0,6 procent.

På fredagsmorgonen har det framkommit att finansmyndigheten DFS i New York efterfrågar mer information från Nordea och SEB angående transaktioner med Danske Bank samt deras eventuella relationer till den ökända advokatbyrån Mossack Fonseca i Panama.

Astra Zeneca sjönk drygt 4 procent. Natten till fredag meddelades att läkemedelsbolaget gör en storaffär i Japan inom cancerbehandling. Astra Zeneca avser att ta in cirka 3,5 miljarder dollar genom en så kallad placing av nya aktier till både befintliga och nya institutionella ägare för att bland annat finansiera den japanska affären samt återbetala vissa skulder.

Utöver bankerna placerade sig ytterligare en del av de aktier som från fredagen har avskild utdelning högt på förlorarlistan inom storbolagsindex, men tappade mindre än sin utdelning. Skanska sjönk 5:05 kronor, där är utdelningen 6 kronor. SKF var ned 3:90 kronor, även här delas 6 kronor ut.

JM, som handlas utan utdelningen om 12 kronor, tappade dock mer än så, 16:45 kronor.

Tele2 sjönk 1,7 procent till drygt 125 kronor. Berenberg Bank har sänkt sin rekommendation för Tele2 till behåll från köp och riktkursen minskas till 115 från 123 kronor.

Assa Abloy köper av en dörrtillverkare i Austrialien, Spence Door som väntas omsätta 425 miljoner kronor i år. Assa-aktien steg 0,4 procent.

New York-börserna jobbade sig stadigt uppåt under torsdagskvällen och stängde till slut på plus för dagen. I Asien har också börserna stigit på fredagen på viss handelsoptimism.

I Peking fortsätter handelssamtalen mellan USA och Kina. USA:s finansminister Steven Mnuchin har på fredagen sagt att han hade en "produktiv arbetsmiddag" med sina motparter i Peking dagen före. Det har också kommit vissa uppgifter om framsteg i den svårlösta frågan om framtvingad tekniköverföring.

Det brittiska parlamentet kommer att fredagen att hålla en tredje omröstning kring det med EU framförhandlade utträdesavtalet, enligt Bloomberg News.

Oljepriserna ligger på plus på fredagsmorgonen, liksom priserna på basmetaller.

Ytterligare en aktie som kan få uppmärksamhet är Astra Zeneca efter en storaffär i Japan inom cancerbehandling, där läkemedelsbolaget ingår utvecklings- och samarbetsavtal med japanska Daiichi Sankyo. Astra Zeneca avser att ta in cirka 3,5 miljarder dollar genom en placing av nya aktier till både befintliga och nya institutionella ägare för att bland annat finansiera affären med Daiichi Sankyo samt återbetala vissa skulder.

Assa Abloy har meddelat köp av en dörrtillverkare i Austrialien, Spence Door som väntas omsätta 425 miljoner kronor i år.

Sveriges försäljning av radarövervakningsplan till Pakistan kan negativt påverka företagets möjligheter att sälja stridsflygplanet Gripen till Indien, skriver Svenska Dagbladet. Radarövervakningsplanen ska ha spelat en avgörande roll när ett indiskt stridsflyg sköts ned nyligen.

Rekommendationer

* SEB Equities sänker riktkursen för Attendo till 52 från 73 kronor. Rekommendationen behåll ligger kvar, enligt Bloomberg. På torsdagen rasade Attendo 19 procent, till 47:22 kronor, efter en vinstvarning.

* Berenberg Bank drar ned sin rekommendation för Tele2 till behåll från köp. Riktkursen minskas till 115 från 123 kronor.

En rad aktier handlas utan rätt till utdelning från och med fredagen, bland dem Beijer Alma (5:10 kr), JM (12:00 kr), Nordea (0:69 eur), Skanska (6:00 kr), SKF (6:00 kr) och Swedbank (14:20 kr).

Makroagendan

* OECD: pressträff med OECD-chefen Angel Gurria och finansminister Magdalena Andersson om Sverige-rapport kl 9.15

* Tyskland: arbetslöshet mars kl 9.55

* Storbritannien: BNP (def) 4 kv kl 10.30

* Riksbanken: fullmäktige sammanträder kl 13.00

* Kina: USA:s handelsrepresentant Robert Lighthizers och finansminister Steven Mnuchins besök för handelssamtal fortsätter