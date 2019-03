Senaste härvan en av många skandaler i Swedbanks historia

Efter Uppdrag Gransknings avslöjande om att Swedbanks verksamhet i Baltikum ska ha använts för omfattande pengatvätt i nära ett decennium har nya allvarliga avslöjanden stått som spön i backen.

Och även om styrelsen med ordförande Lars Idermark i spetsen precis har valt att sparka Birgitte Bonnesen är kriser ingenting nytt för Swedbank.

Uppdrag Gransknings avslöjande om affärerna i Baltikum blev pinsam för vd Birgitte Bonnesen av två orsaker.

Dels sade hon så sent som i höstas - i samband med Danske Bank-skandalen där 2 000 miljarder i en omfattande penningtvättshärva ska ha slussats vidare - att "Swedbank är helt annorlunda" - det vill säga underförstått jämfört med danska banker.

Och dels för att Birgitte Bonnesen under perioden 2011-2014 var chef för just Swedbanks verksamhet i Baltikum.

Men efter att ha kritiserats för att lägga locket på och istället låta kommunikationschefen Gabriel Francke Rodau hantera frågor från pressen idkade hon nyligen viss självkritik angående sitt uttalande i höstas.

"Det var olyckligt - jag skulle ha givit mycket mer kontext. Jag skulle ha berättat att jag talade om det fåtalet kunder som kom ut i media i samband med Danske", sade hon till Nyhetsbyrån Direkt.

Sedan Uppdrag Gransknings första avslöjande i februari har skandalerna stått som spön i backen.

Parallellt med att Ekobrottsmyndigheten genomförde en razzia igår efter att förundersökningen kring Swedbank utvidgades till att även omfatta misstankar om grovt svindleri – anklagades banken i samma veva för att ha vilselett den amerikanska myndigheten Department of Financial Services i New York rörande en utredning kring den numera ökända advokatbyrån Mossack Fonseca.

Som om det inte vore nog har Uppdrag Granskning även avslöjat att Swedbank ska ha tvättat pengar åt Ukrainas president Viktor Janukovytj, varav en del ska ha gått till Donald Trumps förre kampanjchef Paul Manafort.

Krisen som pågår nu är sannolikt Swedbanks värsta någonsin. Kort efter att Föreningssparbanken 2006 verkar det som att skandalerna började rulla.

Det började så smått med dåvarande styrelseordförande Göran Collerts avskedande av koncernchefen Ronald Geijer 2007 på grund av osämja om utlandsetableringar. Det väckte då en hel uppmärksamhet.

Sedan har det fortsatt, eller snarare eskalerat.

Finanskrisen 2008 skakade om Swedbank rejält genom att bankens ägare som AMF Pension, AFA Försäkring och Folksam dels fick skjuta till 12,4 miljarder kronor för att stärka bankens kapitalbas, dels och än viktigare återskapa förtroendet för ”folkets bank”.

Ett av problemen var nämligen att Swedbank satsat stort i krisdrabbade Baltikum och att banken hade lånat ut närmare var femte krona till företag och hushåll i regionen.

Det prekära läget bidrog även till att kunder i såväl Sverige som Baltikum flyttade pengar till andra banker.

Men storsatsningen i Baltikum var inte det enda problemet. Dessutom var Swedbank exponerade gentemot Lehman Brothers, isländska banker och inte minst den amerikanska bolånemarknaden.

Som grädde på moset sågs bankens upplåning som mer kortsiktig och därmed otrygg jämfört med andra banker, enligt Fokus.

Under torsdagen fick alltså Birgitte Bonnesen sparken från vd-posten. Så sent som för tre år sedan fick en av hennes företrädare, Michael Wolf, också sparken. Denne hade då varit chef för banken i sju år och till och med utsetts till "världens trettonde bästa vd" av ansedda tidskriften Harvard Business Review.

Då handlade det dels om anklagelser gällande en insideraffärer i samband med aktieköp i bolaget Oniva Online Group där Michael Wolfs vän Urban Johansson hade rollen som vd och dels om att Michael Wolf kände till en rad fastighetsaffärer som finanschefen Göran Bronner och storbolagschefen Magnus Gagner-Geeber ska ha ägnat sig åt vid sidan av jobbet.

Fastighetsskandalen gav också ringar-på-vattnet-effekter i det att ytterligare två Swedbank-chefer fick sparken och genom att såväl FI som EBM satte igång en rad utredningar i kölvattnet av skandalen.

Att det framstod som att styrelseordföranden Anders Sundström tvingat Michael Wolf att lämna för att rädda sitt eget skinn gjorde många aktieägare upprörda.

Bakgrunden var dels att FI hade tillsatt en utredning om bankens interna styrning, dels att Anders Sundström i samma veva hade dragits in i en annan svensk näringslivsskandal, jaktresorna med SCA:s privata jetplan.

Blott fem dagar efter Swedbanks årsstämma 2016 blev Anders Sundström abrupt utbytt mot Lars Idermark som ordförande.

Nu återstår att se om ”skandalbanken” i och med sparkandet av Birgitta Bonnesen kan reda ut sin kanske värsta rävsax sedan den första sparbanken såg dagens ljus år 1820.