Retaildoktorns råd: Så charmar du dina kunder

Angelica Blom har detaljhandeln i blodet: Pappan hade järnhandel och själv har hon jobbat i många år i en ICA-butik, gått Handelshögskolans kandidatprogram i Retail Management, följt av både master-och doktorandprogrammet på Handelshögskolan.

Nyligen lade hon fram sin avhandling One size fits all? Understanding shoppers responses towards integration activities in omnichannel retailing på Handelshögskolan i Stockholm.

Omnichannel-strategin som utvecklas parallellt med våra vanor att shoppa online och via mobilen, innebär bland annat att kunna integrera så att du kan påbörja ditt köp i en kanal och fortsätta utan avbrott i en annan, i bästa fall sammankopplat med logistiken.

Tillsammans med sina forskarkollegor har Angelica Blom studerat hur kunder reagerar på integrerade erbjudanden beroende på om de köper en funktionell produkt (exempelvis en dammsugare) eller en "hedonistisk" eller känslobaserad produkt (till exempel en klänning).

