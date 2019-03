Per Holknekt har 36 bolag i bagaget: ”Min konstanta nulägesanalys leder till minst tre idéer per dag”

De flesta startar aldrig bolag, andra gör det kanske en eller två gånger. Serieentreprenören Per Holknekt har startat 36 stycken – och säger han att får minst tre nya affärsidéer per dag.

Historien om hur Per Holknekt under uppväxten i Falun gick från att vara duktig i matte till att bli en av skolans bråkstakar och sedermera ett skateboardproffs som höll på att gå under av drogmissbruk har berättats många gånger.

Berättelsen har spridits ytterligare genom att han nu är uppe i 1 200 föreläsningar trots att han inte ens gillar att stå på scen.

Men historien om vad som gör att han nu är inne på sitt 36:e bolag är inte lika känd.

Just att ha vågat ställa sig på scen trots scenskräck är symtomatiskt för många av de bolag som Per Holknekt har skapat. En del av receptet går nämligen inte bara ut på att bygga stories genom att tala om sprickor i kristallen som långvarigt alkoholmissbruk och uppvisa sårbarhet, utan också om mod inför det han inte behärskar.

Det har gjort att han trots höjdrädsla tagit pilotlicens, startat tidning utan journalistkunskaper och gett sig in i musikbranschen trots avsaknad av taktkänsla.

”Jag har fyra guldskivor hängande på väggen och har lärt mig att man inte behöver vara så himla bra för att lyckas…”

Per Holknekt är nämligen övertygad om att bästa sättet att bygga närhet till andra är att blotta svagheter. Det betyder att han anser att chefer som ser sig själva som lejon tillhör en svunnen tid.

”Jag bjuder in till starka relationer som bygger på humanitet och inte ekonomi. Jag är inte intresserad av min positionering, utan lagets seger är det enda som räknas.”

Till skillnad från hur gårdagens ledare ofta såg människor som utbytbara kuggar i ett maskineri, förordar Per Holknekt ett mikroledarskap.

”Genom att kombinera horisontellt och vertikalt ledarskap får jag alla att vilja bli lagspelare. Om jag har en medarbetare som ligger och skvalpar på 24 procent av sin kapacitet kan jag med några små medel kräma ur resterande 76 procent.”

Han menar att ordets kraft kan försätta berg. När jag kontrar med att den som har gått i bekräftelsefällan aldrig gör det igen håller han med.

”Nästgårds verklig lycka ligger framgång där du med massa pengar kan köpa fint hus, exklusiva bilar och båtar och till och med få en vacker hustru. Men när jag hade allt det där förstod jag att jag hade gått på livets stora hägring. Där och då föddes en ödmjukhet.”

Han berättar hur han gick i samtalsterapi för 6-7 år sedan och bland annat fick rådet att bryta bekräftelsebehovet genom att strunta i alla evenemang där han inte är nominerad.

”Det lärde mig att verklig lycka uppstår då bekräftelsen kommer inifrån dig själv.”

Per Holknekt berättar att Oppfinnar-Jocke i honom gör att han knappt kan besöka en toalett utan att börja klura på smidiga knapplösningar för att få slut på könens eviga konflikt om det uppfällda toalettlocket.

”Jag brukar sätta alla idéer på pränt och sedan sjösätta allt som känns gångbart.”

Som rebell ser han inget egenvärde i att gå motströms och kan hysa den största respekt för människors kunskaper i olika branscher, men han struntar i allt vad hävd och tradition heter.

Som när han grundade Odd Molly 2002 tillsammans med Karin Jimfelt-Ghatan och Christer Andersson och döpte bolaget efter en skejttjej i Venice.

Med budskapet ”You’re perfect only because you’re not” utmanade de modeindustrins modell att bygga en känsla av otillräcklighet hos kvinnan för att sedan sälja ”mirakelmedicin”.

Tillsammans med entreprenören Matthias Mörlin och med alla investerare på plats har hans nya bolag Monlux precis gått igång med målet att vända upp och ned på inredningsbranschen.

”Frågar du en inredningsarkitekt om speglar har något stort varumärke blir svaret nej, men nu gör det snart det genom Monlux. Och det finns många väggar i världen…”

Allt började när Per Holknekt besökte Fashion Week i New York för ett antal år sedan och blev så imponerad av de vackra speglarna med inbyggt ljus som modellerna använde. Han frågade makeupföretaget som sponsrade speglarna om han kunde få köpa en vardera till dotter, fru och mamma.

Svaret att speglarna bara är till för proffs födde idén att en vacker dag göra tio gånger vackrare speglar.

Till den som vill nå ut med produkter globalt ger han rådet att inte gå brett, utan satsa på smala produkter med tydliga användningsområden.

”I dag behöver du en bullet-product. Stutterheim tillverkar regnrockar i galon och Happy Socks gör enbart färgglada strumpor. Du måste få in en nyckel i låset innan du kan flytta in alla pjäser och använda både produkt- och varumärkesargument för att skapa dubbelverkande effekter.”

Som serieentreprenörernas serieentreprenör rekommenderar han nya entreprenörer att inte säga upp sig från sitt dagjobb.

”Stäng av tv-jäveln så får du tillräckligt med tid att ge dig in i labbet!”

Per Holknekts metod för att komma på idéer bygger på att frigöra sig från intryck som radio, tv och tidningar och i stället ägna sig åt konstant nulägesanalys. Den analysen i kombination med en besatthet kring siffror gör att han exempelvis kan gå runt i djup koncentration i Stockholms innerstad och räkna antalet trappsteg.

”Jag är så uppmärksam på allt som pågår runtomkring mig att jag redan på 100 meters håll kan se om en gammal kvinna står och fryser eller om människor behöver moll- eller durtoner. Min konstanta nulägesanalys leder till minst tre idéer per dag. Vissa tycker att jag är konstig, men jag ser mig som världens mest normala människa och tycker att andra är konstiga.”

Under alla år som entreprenör har han enligt egen utsago inte haft en enda anställd som har sagt upp sig.

”Jag är bra på att bygga lag, eftersom jag alltid får medspelaren att känna sig bättre. När jag söker medarbetare avslutar jag gärna platsannonsen med att jag vill bli din assistent…!”

Mycket vatten har runnit under broarna sedan alkoholen tog ett järngrepp över honom hösten 1999 och han stod på randen till en personlig katastrof.

Den situationen lärde honom vikten av att våga be om hjälp och gjorde att han till skillnad från många av vännerna från skateboardtiden än idag befinner sig i livet.

Genom att det alltid snurrar så många idéer i hans hjärna att han aldrig riktigt kan stänga av tror han att alkoholen fyllde en roll som avstängningsknapp.

Då alkoholen alltid har rivit ner det han har byggt upp känner han efter en längre tid som nykterist ingen längtan efter att stänga av. Idag skulle han allra helst driva bolag enbart bestående av nykterister.

Då han lämnade Odd Molly bara några år efter noteringen 2010 berodde det på att hans roll kändes överspelad.

”Bolaget bytte skepnad. När man går från passion och attraktion till att driva push vill jag inte vara med.”

Han anser att många entreprenörer är för stolta för att våga lägga ned bolag som inte bär sig.

”Min flyglärare sade att om du inte har lyft i slutet av landningsbanan måste du dra i bromsen för annars ligger du i salladen. Den insikten har jag tagit med mig i mitt entreprenörskap.”

Och han framhåller att han har sin bortgångna mor som var lektor att tacka för mycket av framgångarna.

”Hon lärde mig att det är dyrt, svårt och tråkigt att vara bäst. Det är roligare och mer effektivt att vara sämre. Dessutom är den platsen ledig. Morsan hade rätt i det mesta.”

Tre bästa metoderna att bygga bolag, enligt Per Holknekt:

1. Underskatta aldrig matematiken. Saknar du insikt om balansräkning och marknadsekonomi måste du sätta dig i skolbänken.

2. Att skapa framgångsrika bolag kostar mer än du tror, drar in mindre pengar än du tror och tar längre tid än du tror.

3. Var inte så ängslig att du måste titta på vad andra gör.