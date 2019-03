Swedbank användes för att skicka svarta pengar – till Trumps dömde kampanjchef

Pengar från Ukrainas president slussades via Swedbank-konto till Trumps kampanjchef.

Donald Trumps före detta kampanjchef, Paul Manafort, tog emot stora summor svarta pengar som överförts via Swedbank. Det avslöjar Uppdrag granskning och SVT Nyheter.

Läs även: Nya turer i Swedbank-härvan: 5 uppseendeväckande detaljer du borde känna till

Paul Manafort ledde Donald Trumps presidentvalkampanj 2016, och dömdes nyligen till dryga sju år i fängelse efter den stora Rysslandsutredningen. Han dömdes bland annat för penningtvätt.

SVT kan nu visa att Ukrainas före detta president Viktor Janukovytj betalade ut motsvarande sju miljoner svenska kronor till Manafort genom Swedbank. Manafort hade under 2010 agerat rådgivare åt Janukovytj under dennes presidentkampanj – och som tack för hjälpen att vinna valet slussade Janukovytj ut stora summor pengar till amerikanen via hemliga bankkonton i skatteparadis.

SVT har sett utvalda delar av den till stora delar hemligstämplade FBI-utredningen mot Manafort, och här framkommer att ett hemligt bolag vid namn Vega Holding med konto i Swedbank varit kopplat till Janukovytj och skickat pengar till bolaget Inlord Sales – som i sin tur skickat pengarna vidare.

Totalt rör det sig om överföringar på drygt 25 miljoner dollar som godkänts av Swedbank. Och det var i februari 2012 som strax under en miljon dollar, eller cirka sju miljoner svenska kronor, överfördes från Inlord Sales till Paul Manafort.

Samtidigt avslöjar SVT även att Swedbanks högsta ledning vilselett amerikanska utredare genom att hemlighålla misstänkta kunder och transaktioner kopplat till Panamaläckan.

Uppdrag granskning och SVT Nyheter uppger att central information om den ökända advokatbyrån Mossack Fonseca i Panama utelämnades när finansmyndigheten i New York krävde svar av Swedbank.

Läs även: Swedbanks interna utredning sågas från alla håll: ”Tror inte någon blev klokare”