Jeansjätten kliver in på börsen med stil – aktien tokrusar direkt

Jeansjätten Levi Strauss fick en kanonstart på New York-börsen under torsdagen. Aktien öppnade på 22,22 dollar och stängde sedan vid 22,41 dollar, en uppgång med 31,8 procent. Under dagen handlades aktien mellan 22,02 och 23,15 dollar.

Det kan jämföras med teckningskursen som var satt till 17 dollar per aktie, i sig en höjning från tidigare indikerat pris på 14-16 dollar.

Företaget har funnits i 145 år och tog klivet in på börsen första gången 1971. Bolaget blev emellertid utköpt av Strauss ättlingar för 1,7 miljarder dollar 1984 och dessa har kontrollerat märket sedan dess.

Under det senaste räkenskapsåret fram till 25 november 2018 ökade Levi Strauss intäkterna med 14 procent till 5,6 miljarder dollar. Nettovinsten låg på 285 miljoner dollar.