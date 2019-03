Swedbanks interna utredning sågas från alla håll: ”Tror inte någon blev klokare”

Swedbanks storägare AMF säger att dagens rapport är ett första steg för att besvara de mest akuta anklagelserna mot banken.

”Vi hade dock förväntat oss mer, och vår bedömning är att det krävs mer för att stärka förtroendet för banken. Vi är inte nöjda med beskedet att den fortsatta processen inte ska redovisa så öppet som möjligt”, skriver AMF i ett pressmeddelande.

AMF, som är Swedbanks femte största aktieägare, ska därför fortsätta verka för mer transparens och öppenhet, uppges det.

Finansmarknadsminister och biträdande finansminister Per Bolund (MP) tycker inte att Swedbanks interna utredning räcker.

”Det räcker inte med en intern utredning från Swedbank för att vi ska få klarhet. Det är därför viktigt att Finansinspektionen och dess baltiska motsvarighet satt igång en egen utredning”, skriver ministern i ett sms till SVT Nyheter.

”Jag tror inte att någon egentligen blev särskilt klokare av denna rapport”, säger Nordnets sparekonom Frida Bratt till Bloomberg News.

Enligt Frida Bratt verkar det snarare ha varit väldigt viktigt för Swedbank att få fram en rapport som talar till fördel för ledningen inför bolagsstämman.

Hon säger också att rapporten var viktig för styrelsen för att kunna uttrycka sitt fortsatta förtroende för vd Birgitte Bonnesen.

Men samtidigt bedömer Frida Bratt att rapporten inte räcker till.

Transparency International Sveriges ordförande är kritisk mot Swedbanks sätt att blicka framåt och sopa problemen under mattan.

”Man tar inte upp någon analys kring orsakerna och allvaret i det som har hänt. Att styrelsen uttrycker fortsatt förtroende för Birgitte Bonnesen tycker jag är olyckligt och oväntat”, säger hon till TT.

Brown menar därmed att styrelsen inte tagit sin uppgift att förvalta bolagets kapital på allvar.

”Det är 2019, förtroende är hårdvaluta”, säger Louise Brown.

FRA-rapporten gav inte någon klarhet i hur stort penningtvättsproblemet varit, eller vem som visste om det inom Swedbank. Det skriver visselblåsaren Bill Browder i en kommentar på Twitter.

”Den här rapporten fokuserar endast på 50 konton som identifierades av SVT när det finns tusentals konton och miljoner transaktioner som behöver analyseras”, skriver Browder.

Han pekar även på att rapporten bara ger svar på frågor som om dessa 50 konton existerade, när de stängdes ned och när den sista transaktionen skedde.

We and everybody else are waiting for a real money laundering investigation