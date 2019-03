Börsrallyt efter Feds räntebesked kom av sig – bankjättar faller tungt

Centralbankens besked om fortsatt låg ränta färgade torsdagens börshandel i New York.

De ledande New York-börserna steg efter Federal Reserves räntebesked på onsdagskvällen, då ledamöternas nya prognoser antydde att styrräntan kommer att lämnas oförändrad under 2019. Rallyt blev dock kortlivat då börsen vände ned under slutet av handelsdagen.

Dow Jones industriindex stängde ned 0,6 procent till 25.745. Det bredare S&P 500 var ned 0,3 procent till 2.824, medan tekniktunga Nasdaq ökade 0,1 procent till 7.729.

Sektorsvis tog finans mest stryk där JP Morgan föll 2,2 procent och Goldman Sachs var ned 3,4 procent. Bästa sektor var kommunikation följt av energi, som fick stöd av ett starkare oljepris.

På handelsfronten meddelade president Donald Trump att förhandlingarna mellan USA och Kina rör sig framåt, och att amerikanska förhandlare kommer att resa till Kina inom kort.

Netflix kan öka intäkterna mer än tidigare prognoser för det första kvartalet, enligt en analys av Imperial Capital, som spår en starkare tillväxt i antalet prenumeranter än föregående analys. Aktien steg 4,6 procent.

EU-kommissionen har dömt Google till 1,5 miljarder euro i böter för brott mot EU:s konkurrensregler. Moderbolaget Alphabets aktie steg dock 2 procent då tekniksektorn generellt gick starkt.

Amazon steg 2,0 procent, Facebook ökade 2,4 procent medan Twitter var upp 4,1 procent.

Logistikbolaget Fedex försvagades 3,5 procent efter att ha varnat för svagare global handelstillväxt och åter sänkt sin vinstprognos. Aktien har dessutom fått sänkta riktkurser från JP Morgan och BMO.

Åt andra hållet drog livsmedelsproducenten General Mills, som steg 2,2 procent efter sin delårsrapport där vinstprognosen höjdes.

Den hårt pressade flygplanstillverkaren Boeing steg 0,7 procent. EU:s flygsäkerhetsmyndighet EASA och Kanadas dito har beslutat att genomföra självständiga säkerhetsutredningar av den flygstoppade modellen 737 Max 8.

På råvarumarknaden vände oljepriserna upp efter de officiella amerikanska oljelagersiffrorna som visade på oväntat stora lagernedgångar. WTI-oljan var upp 1,4 procent medan Brent steg 1,2 procent.

Amerikansk tioårig statspappersränta var ned 8 punkter till 2,53 procent.