Pewdiepie petades nyss från Youtube-tronen – men bara i några timmar

Med nöd och näppe håller Felix Kjellberg ställningen som världens största youtuber. Under måndagen hettade kampen till när utmanaren T-Series, som beskrivs som Indiens största musik-label och filmstudio, för första gången petade ner svensken från förstaplatsen.

Tronskiftet var dock bara tillfälligt – två timmar senare var Kjellberg åter störst, rapporterar Business Insider. Detta efter att Pewdiepie på Twitter spridit uppmaningen att prenumera på hans kanal.

🚨RED ALERT🚨 🚨T-SERIES HAS PASSED PEWDIEPIE🚨



FIGHT BACK!, FIGHT BACK THIS CANNOT BE THE END!!



🚨🚨



LETS GO, THE GAP IS NOW: -57