Svenska forskare slår tillbaka: ”Influencermarknadsföring funkar fortfarande 2019”

Ekvationen ju fler följare en influencer får desto mer marknadsföring och ju mer marknadsföring desto sämre trovärdighet låter logisk. Det är en förklaring till att det talas om problem för den sortens marknadsföring i dag.

Med rubriken "Is this the death of the influencer?" rapporterade australiensiska tidningen Sunday Morning Herald om att en av världens största influencer John "The Fat Jewish" Ostrovsky" med drygt 10 miljoner följare anser att marknaden redan har blivit så mättad att slutet för honom och hans kolleger är nära.

Och i modetidningen Lucire tog artikeln "The Fall of the Influencer" upp problemet med att företag efter en rad fall med fejkade följarsiffror inte riktigt vågar lita på den sortens marknadsföring.

Analysföretag Gartners "Daily Insights" visar att 25 procent av följarna hos de influencer som tvåljätten Dove anlitade förra året var fejk, jämfört med 14 procent för branschen som helhet.

I början av förra året kunde VA rapportera att forne chefen för Asienutrullningen vid klockundret Daniel Wellington, Julia Brorson, ansåg att "....dels har influencers blivit duktiga på att ta betalt, dels har marknadsföringslagen hunnit ikapp". Hennes slutsats var att det som fungerade 2011 inte fungerar 2018.

Men även om problemet med fejkade följare gör att bolag måste säkra kvalitet i stället för kvantitet visar investeringar i influencermarknadsföring på 1 miljard dollar enbart i Nordamerika förra året och 2 miljarder dollar globalt att Mark Twains bevingade ord "Ryktet om min död är starkt överdrivet" också tycks gälla den sortens marknadsföring.

Och det är något som bekräftas av svenska forskare.

