Oljebaronen som ständigt hamnar i blåsväder – är god för 9 miljarder

Olje- och gaspionjären Adolf Lundin byggde upp börsnoterade Lundin Petroleum. Strategin har varit att investera i fyndigheter som ratats av de stora bolagen av ekonomiska eller politiska skäl, en strategi som gett utdelning men också gjort att Lundingruppen hamnat i blåsväder. Fyndigheterna utvecklas tills någon annan tar över och pengarna investeras på nytt.

I dag leds Lundingruppen, där även gruvbolag ingår, av sönerna Ian Lundin, som är styrelseordförande i Lundin Petroleum, och hans två år äldre bror Lukas Lundin, som ansvarar för gruvbolaget.

Ian hade en examen i petroleumteknik från Oklahoma och Lukas hade studerat mining i New Mexico, vilket gav en naturlig uppdelning. Bägge började i bolaget i tjugoårsåldern. Lukas flyttade till Kanada i slutet på 1980-talet när bolaget fick problem med gruvorna där och blev kvar i 25 år innan han 2014 flyttade tillbaks till Genève där han föddes.

År 2006 dog Adolf Lundin och arvet fördelades lika mellan änkan Eva Lundin, de bägge sönerna samt döttrarna Nico Mordasini och Mona Hamilton, som alla också bor i Genève.

”Jag fick mycket stöd av min far i början, och han fanns alltid med, även om han gav mig fria händer att utveckla oljeaffären. Min far, jag och Lucke, utvecklade Lundin Petroleum tillsammans, och min far bidrog alltid positivt. Men så länge han levde befann jag mig i hans skugga. När min far blev sjuk 2003 drog han sig tillbaks för alltid”, berättar Ian Lundin i Anders Ströms bok ”Sveriges mäktigaste familjer”.

Några sentenser han ärvt av sin pappa är "no guts, no glory" och "the sky is the limit", enligt boken.

Utan de små aktieägarna, som Adolf Lundin kallade ”the grey army” efter den gråtonade hårfärgen, hade de haft svårt att klara finansieringen i början, konstaterar han vidare. Brodern Lukas beskriver han som entreprenören och dealmakern, som gör nya saker hela tiden och har en bra instinkt när det gäller nya områden och gruvor. Till en början gick Ian i samma skola som Lukas i New Mexico, men när studiekamraterna började kalla honom ”Lucke's younger brother” var det dags att hitta på något nytt, berättar han vidare.

Ofta tar han båten över Genèvesjön till jobbet, för det mesta i sällskap med brodern, de cyklar också gärna i bergen och åker skidor tillsammans framkommer det. Ian är duktig på siffror, en skicklig operatör, bra på att hålla ihop saker och duktig med familjen, enligt Lukas.

Efter pappa Adolfs död hittade Lundin olja i Norge.

Men i november 2016 delgavs både Lundin Petroleums styrelseordförande Ian Lundin och vd Alex Schneiter misstanke om medhjälp till grovt folkrättsbrott i nuvarande Sydsudan. I oktober i år biföll regeringen Åklagarmyndighetens ansökan att få väcka åtal mot dem. Ian Lundin och Alex Schneiter har nekat till brott. Förundersökningen startade 2010.

År 2007 tog familjen Lundin över ägandet i auktionsfirman Bukowskis för 250 miljoner kronor. Eva Lundin står som ägare och Ian Lundin är styrelseordförande.

