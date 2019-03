Miljardbud på IT-konsulten får aktien att rusa över 40% – även OMXS30 stiger

Stockholmsbörsen inledde måndagen på plus, för att retirera ner mot nollstrecket efter någon timmes handel. Men vid lunchtid hade index åter klättrat upp till öppningsnivån med Swedish Match och Getinge i förarsätet.

Storbolagsindexet OMXS30 var vi 12.05-tiden upp 0,3 procent till 1.564. Omsättningen på Stockholmsbörsen låg då på 4 miljarder kronor. Även på de europeiska börserna var det överlag uppåt, med CAC40 och DAX upp 0,2 procent vardera. FTSE100 i London hade vid samma tid stigit 0,8 procent.

På OMXS30 indexet saknades ett tydligt tema och i toppen, såväl som i botten, fanns ett flertal sektorer representerade.

Swedish Match klättrade 1,5 procent under relativt hög omsättning efter en köprekommendation i Dagens Industri. Bolagets kapitalsnåla affärsmodell, starka kassaflöden och kontinuerliga återföringar av kapital skapar stora aktieägarvärden och med den nya produkten ZYN har Swedish Match också en bra tillväxtdrivare, anser tidningen.

Strax bakom steg Getinge och H&M 1,5 respektive 1,4 procent. Inga stora nyheter rörande de båda bolagens verksamheter hade blivit kända. Nordea noterades i likhet med de övriga affärsbankerna högre på måndagen.

I motsatt ände av indexet backade låstillverkaren Assa Abloy 1,2 procent tätt följd av bilsäkerhetsbolaget Autoliv som sjönk 0,8 procent.

Boliden har fått sänkt rekommendation av Deutsche Bank till behåll från tidigare köp med riktkursen 250 kronor. Aktien backade 0,4 procent till kursen 239:90 kronor.

Utanför storbolagen rusade konsultföretaget Acando drygt 43 procent till 41:20 kronor efter att CGI Nordic lagt ett kontantbud värt 41:45 kronor per aktie. Acandos styrelse rekommenderar enhälligt budet som värderar bolaget till drygt 4 miljarder kronor.

Crunchfish inledde dagen i negativt territorium men steg drygt 18 procent efter att Nyhetsbyrån Direkt rapporterat att en av Coelis fonder gått in med en större post i bolaget under februari. Aktien har stigit kraftigt under februari mot bakgrund av en diger nyhetsflora från bolaget, och sedan årsskiftet är aktien upp närmare 680 procent.

Börsveckan rekommenderar i sitt senaste nummer köp av aktier i teknikhandelsföretaget Christian Berner samt hamn- och flygplatsutrustningsföretaget Cavotec. Aktierna steg 5,7 respektive 3,7 procent.

Betalningslösningsbolaget Paynova sjönk 35 procent efter att ha beslutat om en nyemission på 37 miljoner kronor. Syftet är att växa affären och skapa lönsamhet.

First North-listade Curando Nordic som handelsstoppades på fredagseftermiddagen förtydligade i ett pressmeddelande senare på fredagskvällen att bolaget inte har lyckats nå den omsättning och de resultat som ursprungligen prognostiserats. Aktien föll 24,2 procent måndagen.

Cell Impact sjönk knappt 17 procent efter besked om att bolaget vill genomföra två emissioner som maximalt kan komma att tillföra 112 miljoner konor. Cell Impact har även meddelat finansiella mål.

Stockholmsbörsen inleder måndagen med en uppgång på 0,32 procent för OMXS30-index. Detta i spåren av att USA-börserna på fredagskvällen återhämtade sig från svagheten efter den klena amerikanska jobbrapporten. Flertalet asiatiska börser har vänt upp på måndagen efter förra veckans svaga utveckling som präglades av global tillväxtoro.

Den kinesiske centralbankschefen Yi Gangs uttalande under helgen om stimulanser till den kinesiska ekonomin har givit stöd.

Efter flygkraschen i Etiopien har Kinas luftfartsmyndighet beordrat flygförbud för flygplanstypen Boeing 737-8. Norwegian kommer dock att fortsätta att flyga enligt planering med flygplan av samma modell.

Tele2 har fått höjd rekommendation från Barclays Capital till jämvikt från undervikt. Riktkursen höjdes till 130 från 100 kronor. Aktien stängde 124:90 kronor i fredags.

Fastighetsbolaget K2A har presenterat nya operationella och finansiella mål. Målen ingår i en ny affärsplan som sträcker sig till och med 2024.

First North-listade Curando Nordic som handelsstoppades på fredagseftermiddagen publicerade på fredagskvällen ett pressmeddelande för att "förtydliga och sammanfatta" tidigare publicerad information. Bolaget har inte lyckats nå den omsättning och de resultat som ursprungligen prognostiserats. Aktien börjar handlas igen på måndagen. Aktien tappar 10 procent i öppningshandeln.

Cell Impact vill genomföra två emissioner som maximalt kan komma att tillföra bolaget 112 miljoner konor. Dels handlar det om en fullt säkerställd företrädesemission samt teckningsoptionsinlösen. Bolaget har även meddelat finansiella mål. Kursreaktionen är minus 19 procent när börsen öppnar.