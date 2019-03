Efter mataffärerna utan kassor – Amazons helt nya butikskoncept kan förändra allt igen

Efter lanseringen av den första kassafria livsmedelskedjan Amazon Go och köpet av Whole Foods Market ligger Amazon nu långt fram i planeringen för en helt ny kedja livsmedelsbutiker där såväl kundservice som möjligheten att lämna in och hämta ut varor ska nå sällan skådade höjder.

Så sent som i höstas stod det klart att Amazon siktar på att utöka konceptet med matbutiker utan kassor – Amazon Go – till 3 000 butiker 2021.

Men källor till Wall Street Journal gör nu gällande att Amazon också ligger startgroparna för att dra igång en ytterligare en kedja med mataffärer med start i Los Angeles i början av året.

Amazon ska också ha fått leasing-kontrakt för minst ytterligare två placeringar från början av nästa år. Enligt WSJ-källorna förs även samtal kring etablering i städer som San Francisco, Seattle, Chicago, Washington och Philadelphia.

Amazons metod att finna lokaler går ut på att närma sig nya projekt, men också i butiksdödens kölvatten utrymda Kmart-butiker där hyreskontraktet är på väg att ta slut. Det är inte klart om de nya butikerna ska bära Amazons namn och heller inte om de ska använda samma friktionslösa betalmetod som Amazon Go där betalning sker automatiskt då kunden lämnar butiken.

Läs även: Amazon planerar tusentals kassafria butiker – där du plockar på dig dina varor och går

Det är dock högst troligt att butikerna kan komma att förändra vår syn på butiker i sig i det att kundservice och möjligheten att lämna in och hämta ut varor ska nå sällan skådade höjder. Amazon siktar även på att ta kontroll över närliggande parkeringsplatser för att göra det extra smidigt att handla i butikerna.

Uppgifterna till Wall Street Journal kommer i samma veva som Business Insider har gjort en analys som visar att det från och med årsskiftet redan har lagts ned eller ska läggas ned totalt 4 300 butiker.

Men likt hur Amazon innoverade digitala upplevelser med sin webbplats för e-handel, logistikupplevelsen via fulfillment-centers, datoriseringen med molntjänsten Amazon Web Services och Internet-of-Things med smarta högtalaren Echo och dess AI-system Alexa uppstår lätt panik i branscher där Amazon ger sig in.

Då WSJ-uppgifterna om Amazons planer på ytterligare en livsmedelskedja blev kända dök omedelbart kursen för amerikanska detaljhandelsjättar som Kroger, Costco och Walmart medan Amazon steg.

Det är inte första gången Amazon storsatsar på detaljhandel precis. I Seattle i november 2015 öppnade Amazon sin första fysiska bokhandel. Året därpå rullade Amazon ut 20 så kallade popup-butiker i köpcentrum där varje butik upptar några tiotal kvadratmeter, men tillräckligt med plats för att visa Amazon-produkter som alltifrån smarta högtalare till surf- och läsplattor.

Under senaste två åren har dessutom många popup-butiker blivit en del av varuhus- och detaljhandelskedjan Kohl´s. Det beror på att Amazon har ingått ett samarbete med Kohl´s som gör att kunderna kunder kan lämna in och hämta ut varor i deras butiker. Wall Street Journals källor gör också gällande att likt med Amazon Go är bjässen intresserad av att rulla ut fler kassalösa butiker i form av närbutiker.

Ett tydligt tecken på att Amazon ser just dagligvaruhandel som högintressant var när jätten köpte Whole Foods Market-kedjan för 13,4 miljarder dollar 2017. Enligt WSJ-källor är planen nu att öppna fler Whole Foods Market-butiker som dessutom kan baka in mindre butiker utformade utifrån ett nedlagt koncept som Amazon kallade 365.

Läs mer: Exklusiv intervju med Wholefoods-grundaren John Mackey om rekordaffären i senaste VA-magasinet

Som om allt detta inte vore nog är Amazon i full färd med experimentera kring outlets med alltifrån bokhandlarbutiker till popup-butiker. Jätten fortsätter också oförtrutet testet med Amazon Go kring kassalösa butiker samt så kallade ”4-star”-butiker där butikerna likt namnet antyder endast säljer föremål från Amazons e-handel med en rating av fyra stjärnor eller mer.

Påpassligt har Amazon också till förmånliga villkor tagit över ytor vid misslyckade köpcentrum i exempelvis Ohio och förvandlat dem till fullfilment-centers. I nya steget med ytterligare en matkedja pekar det mesta på att utbudet till skillnad från Whole Foods Market-butikerna blir bredare och med lite billigare produkter som exempelvis innehåller konstgjorda smakämnen, sötningsmedel och annat.

Wall Street Journal uppger också att Amazon utforskar möjligheterna att köpa mindre regionala kedjor och låta dessa stöda den inplanerade matkedjan. Med tanke på den uppsjö data Amazon har tillgång till om konsumenters köpbeteende är många hyresvärdar övertygade om att Amazon har bättre möjligheter än traditionella detaljhandlare att locka till sig rätt målgrupp.

Här ses naturligtvis så kallade Amazon Prime-medlemmar i kraft av sin köpkraft som särskilt intressanta, men Amazon breddar även kundgruppen till låginkomsttagare genom rabatterade Prime-medlemskap.

Wells Fargo-analytikern Edward Kelly tycker att man trots all data Amazon besitter bör vara försiktig med att dra för stora växlar genom att dra ned på värderingen av traditionella dagligvaruaktörer.

Jefferies-analytikern Christopher Mandeville menar att även om traditionella detaljhandlare inte bör underskatta hotet från Amazon utgör ett fåtal butiker än så länge bara ett litet hot.

Dessutom har många aktörer redan investerat tungt för att höja sin servicegrad och annat. Klart är i alla fall att Amazon inte bara vill hålla sig till att sälja en viss vara, utan butikerna ska vara utformade som så att man smidigt kan gå från exempelvis att sälja matvaror till hälso- och skönhetsprodukter.