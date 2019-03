”Lojalitet viktigare nu än någonsin”

Som första kvinnliga ordförande för programutskottet vid KTH och under ett möte med tio manliga klubbmästare slog sig Pernilla Ramslöv ned på golvet för att signalera samarbetsvilja.

Sedan dess har hon finslipat okonventionella metoder för lojalitetsbyggande.

En är att varje konsult som får uppdrag via hennes snabbväxande konsultmäklare Nox Consulting får ett värdebevis som gör att de kan stötta en lärare, läkare eller ingenjörsstudent i Tanzania via Help to Help.

”Lojalitetsbyggandet är integrerat i vår affärsmodell”, säger hon. ”Lojalitet handlar inte om vad det står i avtalen, utan om vad hjärtat säger.”

Som exempel är bolagets finansiella mål underordnat att förbättra marknaden för egenföretagare i Sverige.

”Yngre generationer är mer benägna att bli entreprenörer och vi måste fråga oss vad gigekonomin innebär för samhället om tjugo år. Hur kan vi bidra till trygga system för gigjobbare?”

På KTH gillade hon kårarbetet så mycket att studieambitionerna sänktes till godkänt. Det var också där hon drabbades av entreprenörsdjävulen och startade sitt första bolag: ett cateringbolag.

Efter ett par år på första jobbet gick hon till IT-branschen, där många av studiekamraterna från KTH befann sig. På dåvarande WM-data fick hon ansvar för stora kunder och blev affärsutvecklingsansvarig vid största dotterbolaget Consulting.

”Många konsultbolag frontar med seniora konsulter, men lär upp rookies på kundens bekostnad. Jag ville bygga långsiktiga relationer och lät kunden testa rookies tre månader till lägre kostnad.”

När det blev tuffare tider krävde ledningen åtstramning. Bland annat skulle man ”avrunda konsulttiden uppåt”, enligt Pernilla Ramslöv.

”Där och då insåg jag att jag är en väldigt värderingsstyrd person. Det kändes som att lura kunderna.”

Den andra gången hon skulle drabbas av entreprenörsdjävulen var som medgrundare av Jaczone med fokus på att automatisera systemutvecklingsprocesser. Efter att ha fått både Bank of America och Credit Suisse som kunder sålde hon sin andel i bolaget 2007.

Med idén att göra tvärtom och skapa en verksamhet där inga konsulter sitter på bänken och kunden kan välja och vraka nådde NOX en omsättning på nära 44 miljoner kronor redan första verksamhetsåret 2010.

I dag är 3 000 it-konsulter med i nätverket och bland kunderna finns Skandia, Handelsbanken och Schibsted. Målet är att öka omsättningen från 330 miljoner kronor till en halv miljard, utses till världens bästa arbetsplats och forma svensk gigekonomi.

