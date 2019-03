Hon är den första kvinnliga ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen

”Jag känner definitivt det ansvaret och det är oerhört viktigt att man litar på vår kompetens och skicklighet”, säger Helena Jäderblom.

Helena Jäderblom är ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen sedan september förra året, men det är inte första gången hon arbetar i domstolen. Under 2011 till 2012 var hon ett av 16 justitieråd innan hon lämnade Sverige för att arbeta som domare i Europadomstolen.

”Det är roligt att vara här igen. Jag har hela tiden vetat att jag ville tillbaka någon gång och när möjligheten att även få leda verksamheten dök upp kändes det perfekt”, säger hon.



Domarnämnden Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare eller hyresråd. Nämnden ska också bedriva ett aktivt och långsiktigt arbete för att tillgodose rekryteringsbehovet av ordinarie domare. Nämnden består av nio ledamöter. Läs mer här!

Helena Jäderblom har lång erfarenhet av domstolsarbete, såväl i Sverige som i Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg – tycker hon att det finns några skillnader mellan svenska och internationella domstolar?

”Mina upplevelser är att det är större likheter än skillnader. Domstolar är ganska enkla på det sättet att man bara har en uppgift: att döma i mål – och så ser det ut världen över.”

Återkommit till chefsrollen under hela sin karriär

Innan hon kom till Högsta förvaltningsdomstolen första gången arbetade hon bland annat på Kammarrätten och Länsrätten i Stockholm, båda i chefsställning som lagman respektive chefsrådman. Under ett tiotal år arbetade hon även på Justitiedepartementet som bland annat departementsråd och enhetschef. Under sina år i Europadomstolen blev hon vald till president för sin sektion. Chefsrollen är alltså något Helena Jäderblom återkommit till gång på gång under sin långa karriär.

”När jag började i Högsta förvaltningsdomstolen första gången och åkte ner till Strasbourg tyckte jag att det var skönt att släppa chefsskapet, men efter ett par år kände jag suget efter lite mer administration igen. Att inte bara arbeta med dömandet utan också planera och leda verksamheten.”

Du har varit chef i olika domstolar och vid flera tillfällen i din karriär. Vad är det du gillar med chefsrollen?

”Det handlar nog om att jag gillar att påverka. Man kommer till en viss punkt i karriären, och det här tror jag gäller de flesta, då man blir sugen på att ta mer ansvar och kliva ur sin vanliga roll”, säger hon och tillägger:

”Men jag tror inte jag hade uppskattat att vara chef lika mycket om jag inte fick ha kvar den dömande biten. Det är det som är det fina med att var chef i just domstol.”

Högsta förvaltningsdomstolen är liksom Högsta domstolen högsta prövningsinstans, men på förvaltningsrättens område. Här tas prejudicerande mål upp efter överklaganden av myndighetsbeslut. Det kan gälla frågor om allt från socialförsäkringsbeslut till skattefrågor eller om någon har en tvist med en kommun.

”Vår huvuduppgift är att skapa prejudikat som andra, både domstolar, beslutsfattare och allmänheten, kan använda som vägledning. Är det ett mål som kan leda rättsutvecklingen framåt? Då tar vi upp det”, förklarar Helena Jäderblom.

Vill lyfta förvaltningsrättens betydelse i samhället

Utöver att leda arbetet på domstolen och döma i målen vill Helena Jäderblom också lyfta förvaltningsrättens betydelse. Det är ett rättsområde som hon tycker får stå i skymundan:

”Det mediala intresset är inte lika stort som för Högsta domstolen och de andra allmänna domstolarna vilket kanske är förståeligt, men på många sätt påverkar våra domar fler människors vardag – exempelvis när det gäller beskattning och socialförsäkring. Dessutom får vi ofta ta oss an principiellt viktiga och intressanta frågor som rör människors grundläggande behov och rättigheter. Ett färskt exempel är den så kallade tiggeriförbudsdomen som meddelades i slutet av förra året. Det är också spännande att följa hur europarätten i allt större utsträckning får genomslag i våra mål.”

Du har en lång och lyckad karriär bakom dig – vad skulle du säga till någon som är i början av sin karriär och funderar på domaryrket?

”Omväxlingen och att domarkarriären inte är så linjär är väldigt tilltalande tycker jag. För att nå en fast domartjänst måste man – även om man följer den traditionella domarbanan – i regel kliva ur domstolsvärlden och arbeta med annat ett tag, vilket innebär att domarna har olika erfarenheter. Det är väldigt bra”, säger Helena Jäderblom och tillägger:

”Sen måste man tycka om att fatta beslut som påverkar människor på ett väldigt ingripande sätt. Många beslut är inte roliga att fatta så man behöver tycka att själva beslutsfattandet är viktigt och intressant.”