Abonnemang för 15 kronor i månaden – nu lanserar Spotify i Indien

Den svenska streamingjätten Spotify lanserar nu sin musiktjänst i Indien. Det skriver bolaget på sin hemsida.

Det var på tisdagskvällen som alltfler indiska användare på Twitter uppgav att de nu fått tillgång till Spotify, och kort därefter kom ett pressmeddelande från Spotify om att man nu lanserar i landet.

Hello #Spotify . Welcome to India. So happy today. #SpotifyIndia pic.twitter.com/UcPUipDYHa