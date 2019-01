Här lyfter flygjätten Boeings första passagerarplan som drivs till 100% av el och saknar pilot

Next är passande nog namnet på Boeings mest futuristiska farkost, som ser ut som en blandning av ett flygplan och en taxi. I veckan svarade den för ett genombrott inom flygindustrin.

För första gången genomförde Boeing en testflygning av ett elektriskt passagerarflygplan som saknar förare. Under en knapp minut svävade planet utan problem innan det landade på en flygplats i Virginia, USA. Målet med övningen var att testa planets autonoma systemet samt fjärrstyrning.

Den största innovation med Next är dess elektriska framdrivningssystem, skriver Technology Review. Detta eftersom det ännu inte finns några elektriska flygplan i kommersiellt bruk.

Next är 9,14 meter lång och har ett vingspann på 8,53 meter. Den är designad för att kunna flyga kortare sträckor mellan och inom städer, med en räckvidd på 80 kilometer.

Boeing är ett av flera bolag, däribland Airbus och Uber, som satsar på självflygande plan. Det är fortfarande en bra bit kvar till massmarknaden för elflygplanen som till en början lär användas av världens superrika.

Men Boeing som grundades 1916 ser tekniken som ett historiskt skifte.

"Boeing var med när flygindustrin föddes och under vårt andra århundrade ska vi släppa lös potentialen i marknaden för urban flygmobilitet", säger Steve Nordlund, vice president and general manager of Boeing Next, i ett pressmeddelande.

