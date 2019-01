Prispress på nyproduktioner i Stockholm – nu är de billigare än andrahandsmarknaden

Nästan en av tre nyproduktionslägenheter som såldes under 2018 var prissänkta, visar siffror från Booli.

I Stockholm var medelslutpriset per kvadrat på såld nyproduktion lägre än priset på sålda lägenheter på andrahandsmarknaden under fjolåret.

Det visar nya siffror från Booli.

Medelslutpriset per kvadratmeter på en såld nyproduktionslägenhet var 65.900 kronor under året i Stockholm, på andrahandsmarknaden var priset 70.700 kronor per kvadratmeter.

"Under hösten har medelslutpriset per kvadrat på såld nyproduktion i Stockholm - både kommun och län - varit lägre än priset på sålda lägenheter på andrahandsmarknaden. De senaste åren har nyproduktion varit dyrare, men i Stockholm har det alltså svängt om", säger Matilda Adelborg, pressansvarig på Booli.

Av de nyproduktionslägenheter som sålts under 2018 har cirka 30 procent varit prissänkta.

"Det har skett en anpassning nedåt. Och de spekulanter som köpte för att snabbast möjligt maxa sin investering är borta. Kvar finns människor som köper av så enkla anledningar som att de har råd och tror sig kunna trivas i bostaden. Hoppet om att göra en bra affär finns kvar men är nedprioriterat", säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

